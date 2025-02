Monster Hunter Wilds: Alles zu Mods und Trainer, der Installation und ob ihr gebannt werden könnt

Monster Hunter Wilds ist draußen, doch einige Spieler wollen schon jetzt ihr Spiel modifizieren und Mods installieren, doch geht das überhaupt und wenn ja, wie? Wir zeigen euch die Anlaufstellen dafür, nützliche Mods und ob die Gefahr für einen Bann besteht.

Kann man Monster Hunter Wilds modden? Wie im Vorgänger von Monster Hunter könnt ihr auch in Wilds modden und das Spiel nach euren Bedürfnissen anpassen. Von kosmetischen Mods bis hin zu Cheats ist alles möglich. Diese Mods sind jedoch inoffiziell und wurden vom Entwickler weder entwickelt noch geprüft – ihr handelt also auf eigenes Risiko, wenn ihr solche Mods installiert.

Beachtet zudem, dass derzeit, sollte Capcom keine eigenen Mods herausbringen, nur PC-Spieler auf den Genuss der Mods kommen können. PlayStation sowie Xbox gehen somit leer aus. Solltet ihr Mods installieren wollen, müsst ihr wissen, wie das geht. Wir zeigen euch jetzt die besten Anlaufstellen, wie ihr Mods installieren könnt und vor allem welche sich lohnen.

Mods installieren – Wo finde ich sie und wie geht es?

Wo finde ich Mods? Die derzeit beste und einzige Anlaufstelle für Mods ist Nexus Mods (via nexusmods.com). Auf der Plattform lassen sich schon 46 Mods für allerlei Dinge finden (Stand 28. Februar, 11:05 Uhr) – Tendenz steigend.

Wie installiere ich Mods? Pauschal können wir euch dazu keine Antwort geben, da jede Mod und jeder Cheat anders installiert werden müssen. Macht euch aber keine Sorgen, denn die Modder listen euch neben der Funktion der Mod auch eine Anleitung auf, wie ihr genau bei der Installation vorgehen müsst. Seid jedoch gewarnt, denn diese Anleitungen sind meist auf Englisch und verlangen meist noch weitere Installationen von Programmen, um funktionieren zu können.

Solltet ihr Schwierigkeiten bei der Installation haben, so lassen sich größtenteils Tutorials auf YouTube finden. Oder ihr fragt den Modder direkt auf Nexus Mods nach einer Hilfestellung.

Welche Mods lohnen sich? Wenn man sich die beliebtesten Mods der letzten 30 Tage auf Nexus Mods anschaut, sind es vor allem Mods, die euch unendlich viele Konsumgegenstände verleihen (via nexusmods.com) und auch wenn das praktisch sein kann, würden wir euch davon abraten. Das könnte die Immersion sowie den Spielspaß dämpfen.

Wir empfehlen euch deshalb eher eine QoL-Mod zu installieren, die euch im Kampf einen besseren Überblick verleiht. Die Mod „MHWilds Overlay“ (via nexusmods.com) oder „Health Bars“ (via nexusmods.com) bieten sich da an, denn sie sorgen dafür, dass die Monster, die ihr bekämpft, einen Lebensbalken erhalten und ihr so ungefähr wisst, wie lange ihr für den Kampf noch brauchen werdet.

Noch gibt es nicht so viele Mods zu installieren, doch das sollte sich in den kommenden Tagen ändern.

Gibt es Trainer? Ja, es gibt auch Trainer für Cheats, doch ihr solltet vor der Installation wissen, auf welcher Plattform ihr diese downloadet. Nexus Mods ist vertrauenswürdig, doch was Trainer anbelangt, können wir euch leider keine Empfehlung aussprechen.

Kann ich für Mods gebannt werden? Monster Hunter Wilds besitzt keinen Anti-Cheat, es ist also sehr unwahrscheinlich, dass ihr für Mods, Cheats oder Trainer gebannt werdet. Wir würden euch jedoch von unfairen Cheats wie modifizierten Waffen abraten, da ihr so, solltet ihr in Gruppen spielen, den Spielspaß anderer zerstören könntet.

Im schlimmsten Falle riskiert ihr damit einen Bann, weil Spieler euch wegen schlechtem Verhalten melden. Seid also vorsichtig und geht mit Bedacht vor. Mehr zu Monster Hunter Wilds findet ihr zudem noch in unserer Übersicht: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht