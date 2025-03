Rasende Monster sollen eine besondere Herausforderung in Monster Hunter Wilds sein, doch ein Spieler pulverisiert eines in 25 Sekunden

In Monster Hunter Wilds gibt es von vielen Monstern verschiedene Versionen und Varianten. Eine davon sind die „rasenden“ Monster, die Spielern eine besonders bedrohliche Herausforderung liefern sollen. Ein Spieler hat nun eines davon in kürzester Zeit erledigt, was zu Diskussionen in der Community führt.

Um welche Monster geht es? Rasende Monster sind alternative Varianten von bereits vorhandenen Monstern, die vom „Raserei-Virus“ infiziert worden sind. Das führt dazu, dass sie tollwütig werden und aggressiver und schneller angreifen. Ebenso können sie selbst das Virus übertragen, das bei Ausbruch den erlittenen Schaden am Jäger erhöht und die Lebensregeneration einschränkt.

Um Spoiler der Geschichte zu vermeiden, verschweigen wir euch den Grund, der das Virus ursprünglich auslöst. Behebt ihr diesen jedoch, tauchen eine Weile keine neuen infizierten Monster auf der Karte auf.

Auf Reddit teilt jetzt ein Spieler seinen sehr schnellen Kill, der unter Fans zu Diskussionen führt, ob die rasenden Monster ihrer Aufgabe nicht gerecht werden.

Ihr habt das Gefühl, Monster Hunter Wilds sei leichter als World? Das könnte einen Grund haben:

„Rasende Monster sind in diesem Spiel schlecht abgestimmt.“

Was teilt der Spieler? Mit seinem Großschwert trifft der Spieler auf einen rasenden Yian Kut-Ku. In seinem Video sieht man, wie er ihn mit knapp 5 Angriffen innerhalb von 25 Sekunden in die Knie zwingt. Dabei kommt das Monster kaum dazu, Gegenwehr zu leisten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie reagiert die Community darauf? Den schnellen Kill nehmen die Fans auf Reddit zum Anlass, darüber zu diskutieren, ob rasende Monster ihrer Aufgabe nicht gerecht werden, eine besondere Bedrohung zu bieten.

„Rasende Monster sind in diesem Spiel schlecht abgestimmt“, beschreibt User Darthplagueis13 seine Erfahrung in einem Kommentar. „Man sollte meinen, dass sie dafür mehr Schaden verursachen oder schneller sind, aber ich habe ein Video gesehen, in dem das jemand getestet hat, und es sieht nicht so aus – sie sind einfach schwammiger.“

Viele Spieler teilen das Empfinden, die Monster würden nicht einmal schneller oder mehr angreifen, geschweige denn mehr Schaden verursachen. Sie hätten einfach weniger Leben. Manche stellen auch die Theorie auf, sie wären nur dazu dar, die Geschichte zu befeuern und hätten ansonsten keinen anderen Zweck.

Fans bemängeln zudem, dass das Virus nur eine handvoll Monster befällt und würden sich eine größere Varianz wünschen. Zusätzlich fordern sie eine Anpassung des Schadens, den die Monster austeilen, der Resistenzen, die durch das Virus gegeben werden oder der Angriffsmuster. So wie sie jetzt sind, wären die Monster keine wirkliche Bedrohung.

Das Team hinter Monster Hunter Wilds arbeitet unentwegt an der Weiterentwicklung des Spiels und orientiert sich dabei stark am Feedback der Community. Es ist also nicht abwegig, dass hier in Zukunft noch Anpassungen gemacht werden.

In wenigen Wochen wird es das erste große Titel Update geben. Dieses wird neben 2 neuen Monstern auch einige weitere Inhalte und Verbesserungen bieten, darunter auch ein Ort, an dem ihr mit euren Freunden abhängen könnt: Capcom verrät, wann das erste große Update von Monster Hunter Wilds erscheint – Bringt ein neues Areal, in dem ihr mit Freunden chillen könnt