Veteran mit Jägerrang 100 erklärt, warum sich Monster Hunter Wilds einfacher anfühlt

„Wir haben einfach mehr Werkzeuge als je zuvor. Es ist so, als würde man die Klammerklaue aus World bereits im Basisspiel besitzen. Sobald Capcom beschließt, uns härtere Monster zu geben, die auch wirklich dafür gedacht sind, so bekämpft zu werden, werden wir wieder struggeln. Bis dahin werde ich einfach Monster speedrunnen und mich auf zukünftige Unternehmungen vorbereiten.“

Was hingegen Wilds seiner Einschätzung nach nicht wirklich einfacher macht, das sind die Saikrii-Reittiere (früher hat man halt im Zweifel das Areal verlassen, um sich in Ruhe heilen und die Waffe schärfen zu können), die Waffen sowie Hilfsmittel wie die Umgebungsfallen. Sein Fazit:

Ist Monster Hunter Wilds einfacher? Der Spieler VV3nd1g0 erklärt auf Reddit , dass er bisher mehr als 70 Stunden Spaß mit dem neuen Teil der Monster-Hunter-Reihe hatte und in dieser Zeit Jägerrang 100 erreichen konnte. Er selbst sei 2010 mit Monster Hunter Tri in die Monsterjagd eingestiegen und habe seitdem jedes Monster Hunter ausgiebig gezockt, das im Westen erschienen ist.

