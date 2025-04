Monster Hunter Wilds: Mizutsune Guide – So besiegt ihr den eleganten Leviathan

Mit dem ersten großen Title Update (TU1) zieht Mizutsune als neues Monster in Monster Hunter Wilds ein. Der wendige Leviathan ist sehr verschlagen, deshalb ist Vorsicht geboten. Wir zeigen euch, wie ihr ihn sicher besiegen könnt.

Wo finde ich Mizustune? Um Mizutsune erjagen zu können, müsst ihr zunächst Jägerrang 21 erreicht haben. Sprecht dann mit dem NPC Kanya im Basislager im Karminwald.

Ihr findet sie am See in eurem Lager und erkennt sie an der Angel – sie ist für ihre Angelquests bekannt. Habt ihr mit ihr gesprochen, wird die zusätzliche Mission „Geist im Mondlicht“ freigeschaltet und ihr könnt Mizutsune an den Kragen gehen. Habt ihr ihn einmal erlegt, könnt ihr ihn auch über die Optionalen Quests erjagen.

Alternativ taucht er dann frei im Karminwald und in Wyveria auf der Karte auf, sodass ihr ihn dort jagen könnt.

Was ihr zu ihm wissen müsst und wie ihr in am besten besiegt, lest ihr hier.

Mizutsunes Schwächen ausnutzen

Welche Schwächen hat Mizutsune? Am besten fokussiert ihr euch beim Element auf Drache, Eis oder Donner. Dagegen besitzt der Leviathan eine Schwäche.

Gegen Feuer und Wasser ist er resistent. Gegen die verschiedenen Statuseffekte ist er gleichermaßen mäßig schwach (2*).

Im Monster-Lexikon seht ihr die Schwächen auf einen Blick

Welche Schwachstellen hat er und was kann man abtrennen und brechen? Sein Maul ist seine Schwachstelle. Kopf, Klauen, Rückenflosse und Schwanz lassen sich brechen. Seinen Schwanz könnt ihr auch abtrennen.

Schwachpunkte und brechbare Punkte auf einen Blick

Vorbereitung ist das A und O – Daran solltet ihr denken

So bereitet ihr euch optimal auf die Jagd vor: Vor der Jagd oder wenn ihr die Quest gestartet habt, solltet ihr eine Mahlzeit zu euch nehmen, um euch zu stärken. Außerdem sind neben Heiltränken folgende Gegenstände in eurer Tasche hilfreich:

Fallgrube

Schockfalle

Blitzbomben

Reiniger gegen die Blasenpest

Beruhigungsbomben oder -munition, falls ihr ihn fangen wollt

Achtet zudem darauf, Waffen mitzunehmen, die ein Element haben, gegen das Mizutsune eine Schwäche besitzt. Hilfreich sind auch Fähigkeiten wie Ohrstöpsel oder jene, die eure Resistenzen gegen Wasser- und Feuerschaden erhöhen.

Mizutsunes Attacken: Damit setzt er euch zu

Mizutsune kann euch mit folgenden Angriffen treffen:

Grundangriffe

Bodyslam: Dabei stellt er sich auf die Hinterbeine und klatscht nach ein paar Sekunden zurück auf den Boden, um alles unter sich zu begraben – auch euch.

Mizutunses Bodyslam-Angriff

Klauenangriff: Mizutsune hebt seine Pranken und lässt sie nach einem kurzen Zeitfenster auf euch los.

Drehsprung: Mizutsune kann eine große Distanz springen und dreht sich dabei, wodurch getroffene Jäger zurückgeworfen werden können.

Schwanzattacke: Mizutsune greift häufig zu dieser Art Angriff. Dabei dreht er sich um sich selbst und mäht mit seinem Schweif alles nieder.

Wasserschuss: Mizutsune schießt einen Wasserstrahl nach vorne oder bewegt ihn seitlich, um seine Jäger zu treffen

Hier seht ihr den Wasserstrahlangriff

Blasenangriffe

Blasenatem: Mizutsune hebt seinen Kopf und schießt eine Reihe von Blasen von links nach rechts (oder von rechts nach links). Normalerweise folgt auf diese Bewegung ein identischer Angriff in die entgegengesetzte Richtung.

Ungestümer Blasenatem: Mizutsune springt nach hinten und stößt eine große, einzelne Blase aus, die mäßig viel Schaden anrichtet. Diese Blase kann immer noch zum Platzen gebracht werden.

Blasenschleuder: Mizutsune dreht sich schnell an Ort und Stelle und stößt viele Blasen aus, die sich nach außen ausbreiten, während sie um seine ursprüngliche Position kreisen. Diese Blasen können eine von drei Farben haben: Normal (Weiß/Pink/Blau) – Verursacht Schaden und stapelt kontinuierlich Blasenpest Rot – Gewährt einen Schadensverstärker Grün – Heilt

Feuerblasen: Wenn Mizutsune wütend ist, kann er Blasen auch explodieren lassen und damit großen Schaden verursachen.

Blasenpest: Sammelt ihr zu viele Blasen ein, erhaltet ihr den Status Blasenpest. Dieser sorgt dafür, dass ihr euch schlechter bewegen könnt und mehr Schaden kassiert.

Verschiedene Blasen verursachen verschiedene Effekte

Chancen erkennen: Mit diesen Tipps erledigt ihr ihn sicher

Ist Mizutsune wütend, speit er eine große explosionsartige Blase aus. Danach ist er für einige Sekunden erschöpft und sein Maul wird zu einer Schwachstelle, die ihr mit einem Fokusangriff sofort zu einer gebrochenen Wunde bearbeiten könnt, um hohen Schaden zu verursachen.

Nach der Blasenesxplosion wird sein Maul zur fokussierbaren Schwachstelle

Ebenso könnt ihr seinen Wasserstrahlangriffen ausweichen und seitlich angreifen, da er währenddessen gut beschäftigt ist und anderweitig keinen Schaden verursachen kann. Zusätzlich solltet ihr euch darauf konzentrieren, kontinuierlich Wunden zu verursachen und sie zu maximieren, um den optimalen Schaden herauszuholen.

Ebenfalls solltet ihr immer auf die Farben seiner Blasen achten und die grünen und roten Blasen platzen lassen, um ihre Buffs mitzunehmen.

Mizutsune ist nicht der einzige neue Inhalt, der mit Title Update 1 in Monster Hunter Wilds eingezogen ist. Wenn ihr euch einen Überblick verschaffen wollt, was das erste große Update mitgebracht hat, schaut doch einmal hier vorbei: Monster Wilds bekommt sein 1. großes Title Update und wir bekommen genau das, was wir alle wollten