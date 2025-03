Neue Rüstung zeigt, warum Monster Hunter Wilds das beste Rüstungssystem der Reihe hat

In Monster Hunter Wilds ist es erstmals möglich, Rüstungen ohne sogenanntes „Genderlock“ zu kombinieren. Ein Monster erhält nun Rüstungssets, die das volle Potenzial dieser Änderung zeigen und beweisen, warum diese Änderung mehr als überfällig war.

Was ist der Genderlock? Als Genderlock bezeichnet man die Beschränkung von beispielsweise Ausrüstungsteilen oder Frisuren auf das Geschlecht des Charaktermodells. Spielt ihr also einen weiblichen Charakter, könnt ihr auch nur die weiblichen Designelemente verwenden und umgekehrt.

Das schränkt die Freiheit für viele Fashionliebhaber sehr ein, denn häufig sind einzelne Teile oder Rüstungen genau das Richtige für den eigenen Charakter. Im Spiel dann zwar vorhanden, aber nicht nutzbar.

In bisherigen Teilen von Monster Hunter war es zumindest so, dass die Frisuren frei von einem Genderlock gewählt werden konnten. Mit Monster Hunter Wilds ist es jedoch erstmals möglich, auch die Rüstungsteile ohne diese Einschränkung zu kombinieren.

Dadurch bieten sich nicht nur gänzlich neue Möglichkeiten, das perfekte Outfit zu gestalten, sondern auch besondere Potenziale für das Design der einzelnen Rüstungssets.

Achtung für Spieler, die noch nicht mit der Geschichte durch sind: Wir spoilern hier das Endmonster, sowie seine kommende Rüstung.

Rüstungssets von Zoh Shia zeigen das volle Potenzial

Mit dem ersten großen Title Update wird der Endboss Zoh Shia erneut zu jagen sein. Bisher war es lediglich möglich, ihn innerhalb der Geschichte zu erlegen oder anderen währenddessen über das Not-Leuchtsignal beizutreten.

Erlegte man ihn in der Geschichte, gab es für ihn allgemeine Wächter-Materialien. Eine individuelle Rüstung oder passende Waffen hatte er bisher nicht. Das ändert sich nun am 04. April 2025 mit dem TU1. Denn dann kehrt Zoh Shia in Form von Event Quests zurück und bringt endlich auch drei eigene Rüstungssets sowie etliche Waffen mit sich.

Seine Rüstungen zeigen, was mit der Aufhebung des Genderlocks möglich ist: Denn Zoh Shia fällt in seinem Kampf nicht nur durch seine ikonischen Angriffe auf, sondern erhält währenddessen auch eine epische Transformation. Dabei verwandelt er nach und nach seine weißen Wächterfedern in dämonische, schwarze Körperteile.

Genau diese Transformation nehmen die Designs seiner Rüstungen auf:

Die beiden Varianten des Zoh-Shia-Rüstungssets lassen sich perfekt kombinieren

So hat die männliche Variante eine dämonische Oberhälfte und ein Wächter-Beinkleid, die weibliche Wächter-Oberteile und ein dämonisches Unterteil. Durch die Aufhebung des Genderlocks ist es möglich, sich ein komplettes Wächer-Outfit oder auch ein komplettes Dämonen-Outfit zusammenzustellen.

Diese Möglichkeit ist nur durch die Aufhebung des Genderlocks erst möglich. Zuvor hätten Spieler mit ihrer jeweiligen „Geschlechtervariante“ leben müssen.

Dadurch bietet sich nicht nur ein Paradies für alle Fashionhunter, sondern auch, wie das Beispiel von Zoh Shia zeigt, eine weitere Möglichkeit, die Besonderheiten der Monster in ihrer Ausrüstung einzufangen.

Die Entscheidung, den Genderlock aufzuheben und so allen Jägern die Möglichkeit zu geben, sich mit allen vorhandenen Rüstungsteilen für ihre Outfits auszutoben, macht das Rüstungssystem von Monster Hunter Wilds zum Besten der ganzen Reihe.

Wenn ihr jetzt Lust habt, euch mit allen möglichen Teilen auszutoben, haben wir für euch eine Übersicht zusammengestellt. Dort findet ihr alle derzeit im Spiel vorhandenen Rüstungen sowie die Materialien, die ihr dafür benötigt: Monster Hunter Wilds: Alle Rüstungs-Sets des Hochrangs in der Übersicht