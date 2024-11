„Ich opfere niemals den Look“ – Monster Hunter Wilds könnte richtig gut für Jäger werden, denen Aussehen wichtiger ist als Kraft

Dass die Ausrüstung in Monster Hunter Wilds wieder eine große Rolle spielen wird, ist so sicher, wie die Tatsache, dass ihr in dem Spiel auf Monsterjagd gehen werdet. Doch besonders für diejenigen, denen ihr Style dabei besonders wichtig ist, bietet der neueste Teil besonders viel Freiheit.

Welche Anpassungsmöglichkeiten sind bisher bekannt? In einem Dev Stream auf YouTube wurde bestätigt, dass Dekorrüstungen („Layered Armour“) wieder Teil des Spiels sein werden. Manchen ist dieses Feature auch als „Transmog“ bekannt und gibt Jägern die Möglichkeit ein anderes Aussehen über ihre gerade eigentlich angelegte Rüstung zu legen. Diese werden nicht direkt zu Beginn verfügbar sein, sondern im Laufe des Spiels freigeschaltet.

Ob es dieses Mal auch wieder möglich sein wird, die Rüstung zu färben, wie beispielsweise in Monster Hunter World, ist noch nicht bekannt. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass dies auch wieder möglich sein wird.

Neu ist, dass der sogenannte Genderlock aufgehoben wird. Man ist also nicht mehr auf die Rüstung des charaktereigenen Geschlechts beschränkt. Ihr könnt nun ohne Probleme als femininer Charakter die maskulinen Rüstungen tragen und genauso andersherum.

Der neueste Trailer gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch in Monster Hunter Wilds erwartet:

Mehr Möglichkeiten, mehr Fashion

Warum ist das besonders? Bisher war es nur möglich, Frisuren ohne die Beschränkung auf das Geschlecht des Charakters auszuwählen. Allerdings war es schon länger ein großer Wunsch der Community, diese Beschränkung auch für Rüstungen aufzuheben. Dieser Wunsch wird nun mit Monster Hunter Wilds erfüllt, sodass Freunde einer besonderen Garderobe sich hier voll austoben können.

Die Community liebt es: In den sozialen Medien gibt es sehr viel Zuspruch für diese Entscheidung. Vielen in der Community ist es sehr wichtig auf ihren Monsterjagden auch adäquat gekleidet zu sein und dass ihnen nun mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, scheint auf große Freude zu stoßen:

Aggravating_Swan_508 via Reddit: „Ich opfere nie den Look, es sei denn, eine bestimmte Quest erfordert es lol.“

Monster Hunter Jhokes via x.com: „Das Wilds keine geschlechtsgebundene Rüstung hat ist ein echter Hype“

ArchAngelZXV via reddit: „Frauen in Plattenrüstungen. Männer mit Dekolleté und nackten Schenkeln. Gott segne sie, Capcom gibt jedem, was er will.“

ChillaxingJay via reddit: „Als Fashionjäger bin ich begeistert von den Möglichkeiten, meinen Jägerlook noch stylisher zu gestalten als je zuvor.“

Die Spieler in den Threads sind gehyped auf die neuen Möglichkeiten und freuen sich darauf, verschiedene Kombinationen auszuprobieren. Einige wenige sind der Meinung, dass das Feature nicht nötig gewesen wäre, freuen sich aber dennoch, die Wahl zu haben.

