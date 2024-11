Mäntel kehren in Monster Hunter Wilds als Ausrüstung zurück, doch nicht alle sind glücklich darüber

Die richtige Ausrüstung ist das A und O in Monster Hunter. Mit Monster Hunter Wilds kehren auch die Mäntel zurück – ein Feature, das bereits in Monster Hunter World zu geteilten Meinungen führte.

Worum handelt es sich? Mäntel sind Spezialwerkzeuge in Monster Hunter, die ihr ausrüsten könnt und die euch vorübergehende Effekte oder Fähigkeiten geben. So könnt ihr sie zum Beispiel verwenden, um euch kurzzeitig unsichtbar zu machen, über Wasser zu laufen oder eure Resistenzen zu verbessern.

Bereits in Monster Hunter World gab es eine Bandbreite von 17 verschiedenen Mänteln, die ihr auf unterschiedliche Arten und Weisen freischalten konntet. Mit Monster Hunter Wilds sollen auch die Mäntel wieder dabei sein. Die Rückkehr führt in der Community zu kontroversen Diskussionen, denn nicht alle sind glücklich mit dieser Entscheidung.

Die Community von Monster Hunter ist sich uneins

Warum wird diskutiert? In diversen Threads auf Reddit finden sich geteilte Meinungen zu dem Comeback der Mäntel. Zwar finden sich viele, die sich auf die Funktionen der Spezialwerkzeuge freuen, aber auch genauso viele, die sich an der Optik stören. Einige äußern sogar die Hoffnung, dass es wieder eine Mod geben wird, mit der sich der Umhang unsichtbar machen lässt.

So teilt User Slim-Halpert via reddit.com seine Meinung, dass er es wirklich hasse, dass die Mäntel behalten worden sind und bezeichnet sie als „Hässliche Lumpen, die von Grund auf so konzipiert scheinen, dass sie 70 % der coolen Rüstung, die ich verdient habe, so lange wie möglich verdecken“.

Reddit-Post von Slim-Halpert (Stand 14.11.2024, 12:00 Uhr)

Darunter finden sich in den Kommentaren viele Gleichgesinnte, die seine Meinung teilen. Einige freuen sich aber auch auf die Rückkehr des Features und die Fähigkeiten, die sie mitbringen – andere haben sogar Ideen und Vorschläge, wie man die Mäntel verbessern könnte:

BromeisterBryce via reddit.com: „Gott sei Dank gibt es den PC und seine Modding-Community.“

LegendRaptor080 via reddit.com: „Ich ziehe es einfach vor, aus demselben Grund überhaupt keine Mäntel zu benutzen.“

ShiroFoxya via reddit.com: „Ich liebe Mäntel, ich verstehe den Hass nicht. Siehst du dir deine Mode wirklich mitten in der Jagd an?“

Lunakonsui via reddit.com: „Ich mag Mäntel, aber es wäre cool, wenn man ihr Aussehen anpassen könnte. Vielleicht mit verschiedenen Optionen wie ohne Kapuze, einem Umhang, einer Armbinde usw. Oder einfach die Option, das Aussehen auszuschalten und es zu einem Buff-Symbol oder so zu machen.“

Was weiß man bisher über die Mäntel in Monster Hunter Wilds? Bislang ist zu der genauen Funktionsweise und Anzahl in Monster Hunter Wilds noch nichts Genaueres bekannt. Die Vermutung besteht, dass sich das Feature am Vorgänger Monster Hunter World orientieren wird.

Auch welche der bisherigen Mäntel wieder kommen werden oder ob es ganz neue geben wird, ist noch nicht geklärt. Findige Fans haben allerdings bereits den Ghillie Mantel entdeckt, den es auch in Monster Hunter World schon gab.

