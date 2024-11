Monster Hunter Wilds ist ein heißer Kandidat für das Game of the Year 2025 – Fazit nach der Beta

MeinMMO-Chefredakteurin Leya verbrachte das Wochenende in der Beta von Monster Hunter Wilds und ist sich sicher: Das Action-RPG könnte nächstes Jahr das Spiel des Jahres werden. Die starken Zahlen und das riesige Community-Engagement sprechen dafür.

Ich war mir sicher, dass Monster Hunter Wilds ein großes und auch beliebtes Spiel wird. Aber die kostenlose Beta für Xbox, PS5 und PC hat es wirklich gezeigt. Gestern, am 4. November, ist sie zu Ende gegangen.

Die Zahlen alleine sprechen schon für sich: Die Open Beta hatte auf Steam bereits 20 Minuten nach dem Start über 360.000 Jäger und Jägerinnen, die fleißig Monstern auf die Rübe gaben. Laut Steam-DB liegt der höchste Stand sogar bei 463.798 Spielern, was wirklich beachtlich für eine schnöde Beta ist.

Und das sind nur die Zahlen auf Steam. Das komplette Bild fehlt uns, da wir die Zahlen der PS5 und Xbox nicht sehen können. Monster Hunter ist traditionell auf den Konsolen zu Hause. Wir können davon ausgehen, dass die Zahlen hier ein ähnliches Maß erreicht haben oder sogar nochmal höher waren.

Die meisten spielten direkt am ersten Beta-Tag, übers Wochenende hielten sich die Zahlen recht konstant.

Auch auf Twitch war die Beta beliebt. Monster Hunter Wilds konnte sich laut TwitchTracker mit 3,63 Millionen Stunden immerhin Platz 15 bei den meist gesehenen Stunden in den letzten 7 Tagen sichern. Knapp darunter auf Platz 16 liegt Dragon Age: The Veilguard mit 3,56 Millionen gesehen Stunden. Die Beta lief 4 Tage lang und erschien am gleichen Tag wie Dragon Age.

Positiv überrascht, trotz hoher Erwartungen

Ich selbst habe vergangenes Wochenende 10 Stunden mit der Beta verbracht und hatte nie vor, überhaupt so lange zu spielen. Ich wollte nur einmal kurz reinschauen, um mir ein schnelles Bild zu verschaffen. Der Gameplay-Loop hat mich dann aber gepackt.

Zur Franchise kam ich vor fast 15 Jahren mit Monster Hunter Tri, damals noch auf der Nintendo Wii. Ich konnte gut mit erleben, wie sich das Spiel immer weiter entwickelte und seinen Durchbruch im Westen 2018 mit Monster Hunter: World schaffte. Monster Hunter hat qualitativ nie enttäuscht. World erreichte durch die Fachpresse sogar einen Metascore von 90 auf Metacritic .

Ich bin mit entsprechend hoher Erwartung in die Beta und war am Ende überrascht, dass mir das Gameplay noch besser gefallen hatte, als ich es sowieso schon erwartet hatte.

Das hat mir gefallen:

die Monster-Designs, die toll aussehen, aber auch Spaß zu bekämpfen machen

die gezeigte Map fühlte sich trotz Open World sehr offen an

das dynamische Wettersystem bringt Abwechslung

die Zeit auf den neuen Reittieren kann sinnvoll genutzt werden

der Koop-Multiplayer steht mehr im Vordergrund

es können zwei Waffen mit auf die Jagd genommen werden

der Charakter-Editor ist ein Träumchen

Das sollte verbessert werden:

Monster laufen zu häufig weg

der Auto-Fokus ist noch hakelig

die Waffen fühlen sich nicht wuchtig genug für die ultimative Power-Fantasie an

Was mich positiv überrascht hat: Wilds fokussiert sich viel stärker auf die Dinge, die Monster Hunter im Kern ausmachen.

Gehe in die Welt hinaus, bekämpfe Monster in Dauerschleife, schnapp ihren Loot, verbessere deine Waffen und Ausrüstung mit dem Loot. Bekämpfe damit größere und stärkere Monster. Perfekt für Leute, die das Looten & Leveln lieben, was auf die meisten Gamer zutrifft.

Ich war zu Beginn etwa noch skeptisch, wie sich die neuen Seikret-Reittiere auswirken würden.

Die laufen einfach auf Autopilot auf die Monster zu und das Suchen dieser fällt damit komplett flach. Das erlaubt aber wieder größere und freie Maps, die sich schon stärker nach Open World anfühlen. Der Multiplayer steht diesmal klar im Vordergrund und man wurde schon in der Beta in eine große Lobby geschmissen und stark ermutigt, sich Hilfe zu suchen.

Und das ist die große Stärke der Franchise: Im Koop gemeinsam große Monster erledigen. Die Beta lässt mich erahnen, dass Capcom hier den Fokus auf die Stärken des Spiels weiter verfeinert hat.

Mit meiner Jägerin kämpfte ich mich durch die Wüste. Sie sieht schon verdammt cool aus.

Die Community ist jetzt schon im Hype

Es ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig starkes Community-Engagement mittlerweile für die Vermarktung von Spielen geworden ist. Monster Hunter hatte schon immer eine sehr engagierte Community, die durch World nun auch im Westen stark gewachsen ist.

Über das Beta-Wochenende waren meine Feeds auf Twitter/X, reddit, Instagram, Tiktok und YouTube voll von Monster Hunter. Dabei werden Diskussionen geführt über die stärksten Waffen, die Monster oder wie sehr sich alle in die Quest-Geberin Alma verguckt haben. Ja, auch Speedrun-Listen sind schon da, die sich mit dem stärksten Monster der Beta beschäftigen.

Aus der Community heraus entstehen auch schon Memes. Kurioserweise erfreuen sich die Poly-Monster, die aus einem PS2-Spiel stammen könnten, dank schlechter Performance auf dem PC, gerade großer Beliebtheit in der Community:

Auf Twitter/X wird jede Menge Fan-Kunst geteilt

Warum eine lebhafte Community so wichtig ist: Eine engagierte Community erhält den Buzz aufrecht, erzeugt Neugier und steckt andere im Hype mit an. Ein hohes Engagement auf Social Media gibt den Entwicklern die Möglichkeit, direkt mit den Spielern in Kontakt zu treten und nachhaltige Beziehungen aufzubauen. Diese Beziehungen sorgen dann wieder für eine stärkere Bindung zum Spiel und dem Studio.

Dafür ist natürlich vorausgesetzt, dass am Ende auch ein cooles Spiel dabei herumkommt. Positives Community-Engagement kann auch schnell umschlagen und in toxische Angriffe übergehen, wenn Enttäuschung greift.

Der Marketing-Chef von Larian und damit auch von Baldur’s Gate 3, Michael Douse, ging in einer Paneldiskussion mit PCGamer sogar soweit zu sagen, dass klassisches Marketing tot sei und dass der direkte Draht zu einer lebendigen Community der Schlüssel im heutigen Marketing sei. Baldur’s Gate 3 wurde immerhin zum Spiel des Jahres 2023 gewählt und ist ebenfalls für seine lebendige Community bekannt. Der Erfolg gibt ihnen Recht.

Monster Hunter: World war bereits nominiert für das Game of the Year

Gehen wir nochmal in das Jahr 2018, in dem Monster Hunter: World seinen Release hatte. Der direkte Vorgänger von Monster Hunter Wilds hätte nämlich bereits Game of the Year werden können.

Das Action-RPG konkurrierte damals mit:

God of War

Assassin’s Creed Odyssey

Celeste

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

God of War räumte seinerzeit den Titel Game of the Year 2018 ab. Monster Hunter: World konnte allerdings den Preis für das beste Rollenspiel abgreifen.

GTA 6 und PC-Performance könnten im Weg stehen

Ihr seht, ich traue Monster Hunter Wilds viel zu. Das Beta-Wochenende hat mich jetzt noch positiver gestimmt.

Es gibt da jedoch einen Konkurrenten, der alles gegen die Wand fahren wird, wenn er kommt.

So sieht das mit GTA 6 aus: Der Release von GTA 6 ist nach aktuellem Stand für 2025 geplant. Das wird einer der relevantesten Releases der nächsten Jahre und die Erwartungen sind hoch. Genau deshalb könnte es jedoch zu einer Verschiebung ins Jahr 2026 kommen. Und bevor die Gerüchteküche jetzt heiß brodelt – ich weiß hier nicht mehr als ihr.

GTA 6 ist zu wichtig für Rockstar, um das Spiel nicht komplett poliert und im Bestzustand herauszubringen. Hinzukommt, dass Rockstar eine Historie mit Release-Verschiebungen hat, da ihr Qualitäts-Anspruch nun mal sehr hoch ist. Eine Verschiebung ist von daher gar nicht mal so unwahrscheinlich, wenn auch nur Spekulation.

So sieht das mit der Performance aus: Die Beta hatte für ältere PCs teilweise eine grauenhafte Performance, was zu der Polygrafik führte, die ich bereits ansprach. Auf unserer Schwesterseite GameStar schrieb Duy Linh Dinh darüber, wie leistungshungrig Monster Hunter Wilds ist und die Schattenseiten von DLSS und FSR.

Capcom gab dazu bereits einen Kommentar ab. Die Beta soll schon eine alte Version gewesen sein und man arbeite daran, das Spiel flüssig auf den PC zu bringen.

Wenn GTA 6 erscheint, kann der Rest einpacken.

Ob Game of the Year oder nicht: Das wird gut

Ob Monster Hunter: Wilds nun wirklich das Game of the Year wird, sei mal dahingestellt. Von einer Nominierung gehe ich fest aus.

Viel wichtiger für mich ist, dass die Beta mich davon überzeugen konnte, dass Monster Hunter Wilds vermutlich nochmal besser als sein direkter Vorgänger World wird.

Capcom bekommt außerdem einen großen Vertrauensvorschuss von mir, was Monster Hunter betrifft, da das Studio hier einfach immer geliefert hat. Wie es dann in der Realität wird, bleibt noch abzuwarten. Solange packe ich die Glaskugel mal wieder ein und freue mich auf den Release im Februar 2025.