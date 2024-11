Monster Hunter Wilds sieht bei vielen Spielern auf Steam aus wie ein PS2-Spiel – Das sagt Capcom

Dragon Age: The Veilguard: Upgrades und Verbesserungen – So macht ihr Ausrüstung stärker

Es ist fast schon ein Jammer, dass wir nur vier der neuen Monster im Origami-Stil erleben durften. Bis zum Release des Spiels am 28. Februar 2025 wird Capcom diesen Glitch wohl behoben haben. Welche Monster sonst noch alles für Monster Hunter Wilds angekündigt wurden, seht ihr hier: Monster Hunter Wilds: Alle Monster in der Liste, die derzeit bekannt sind

Einige Nutzer auf Reddit wünschen sich, dass es diese Modelle als eine Option in den Spieleinstellungen ins fertige Spiel schaffen. Auch wenn die seltsam aussehen, wird Monster Hunter Wilds durch sie nicht unspielbar. Und einen gewissen Charme versprühen die Modelle am Ende ja doch.

Es gibt sogar erste Fanart von Leuten, um diese Modelle zu „würdigen“. Hier teilte ein Nutzer auf Reddit seine Interpretation des „Origami“-Rey-Dau. Der Rey Dau gehört zu den neuen Monstern in Monster Hunter Wilds und ist der schwerste Kampf in der Beta.

Das Problem, dass Nachbildrauschen in bestimmten Umgebungen auftritt, wenn die Frame-Generierung aktiviert ist, wird in der Vollversion des Spiels behoben, die sich im Vergleich zum Beta-Test bereits in einem verbesserten Zustand befindet.

Was sagt Capcom dazu? In einem Post auf X verweisen die Entwickler auf ihren Steam-Guide . Ein Problem wird von den Entwicklern jedoch direkt angesprochen:

Was ist los mit der Grafik auf Steam? Sowohl im Communityhub auf Steam als auch auf Reddit teilen Spieler Screenshots von sehr abstrakten Modellen mit geringer Polygondichte. So kommen die eigentlich sehr detaillierten 3D-Modelle im Spiel gar nicht zur Geltung.

