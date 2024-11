Monster Hunter Wilds: Erste Speed Runs zum stärksten Monster aus der Beta sind da – Das sind die Rekorde

Der Flugwyvern Rey Dau ist das stärkste Monster, dem ihr in der Open Beta von Monster Hunter Wilds begegnen werdet. Es gibt aber bereits erste Jäger, die das Monster in knapp 4 Minuten bezwungen haben: Welche Waffen dabei am besten abschneiden, erklären wir euch hier auf MeinMMO.

Hinweis: Die im Artikel genannten Zahlen für Speedruns sind auf dem Stand vom 3. November 2024 um 12:46 Uhr.

Wo finde ich diese Speedruns? Das japanische Videospielmagazin GameWith führt eine Bestenliste der schnellsten Kills auf das Monster Rey Dau.

Rey Dau gilt aktuell als der härteste Gegner in der Beta von Monster Hunter Wilds und dient den Spielern als eine Art Benchmark , um ihre Waffen und die eigene Performance zu testen.

Die Lanze enttäuscht, doch der Bogen überzeugt

Welche Waffe ist die beste? Das schwere Bogengewehr befindet sich mit einer Jagddauer von 3:53 min für den Rey Dau auf Platz 1. Es folgen die Gewehrlanze (3:56 min) sowie Schwert und Schild (4:15 min). Die Lanze, das leichte Bogengewehr und die Doppelschwerter schneiden am schlechtesten ab.

Die Liste von GameWith hat jedoch ein großes Manko: Sie unterscheidet nicht, ob dem Monster durch fallende Felsen Schaden zugefügt wurde. Eine starke Strategie gegen den Rey Dau ist es, zerstörbare Felsen in der Umgebung zu benutzen. Das verfälscht die reine Performance der Waffe natürlich.

In der Community kursiert ein Google-Sheet, das ebenfalls Speedruns sammelt. Das unterscheidet zwischen „Freestyle Runs“ und „Rock Spam Runs“. Dadurch lassen sich die Ergebnisse schon etwas besser einordnen.

Im Freestyle glänzen vor allem die Energieklinge (4:19 min), der Bogen (4:28 min) und das Langschwert (4:37 min). Die letzten drei Plätze belegen das leichte und das schwere Bogengewehr sowie die Lanze. Insbesondere über die schlechte Performance der Lanze, die in beiden Rankings schwächelt, sind einige Spieler enttäuscht. Sie schreiben unter einem Post auf Reddit:

MisterMasterCylinder: „Vielleicht bin ich einfach noch nicht an das neue Moveset gewöhnt, aber ich habe das Gefühl, dass Lance einen Schlag einstecken musste. Es scheint schwer zu sein, so aggressiv zu sein, wie ich es in [Monster Hunter:] World konnte, und die Konter scheinen flach zu fallen.“

BurningBeechbone: „Als Lanzen-Main seit 4U bin ich so enttäuscht. Gewehrlanze und Bogen haben aber Spaß gemacht.“

Lob von den Spielern gibt es vor allem für den neuen Bogen. Der fühlt sich mit zielsuchenden Pfeilen und einem großflächigen Pfeilhagel deutlich mächtiger an als in Monster Hunter: World. Das gute Ranking des Bogens im Speedrun-Vergleich unterstützt dieses Gefühl. Eine Übersicht aller Waffen in Monster Hunter Wilds bekommt ihr hier: Alle 14 Waffentypen aus Monster Hunter Wilds im Überblick