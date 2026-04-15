Der Tank eurer Raid-Gruppe ist wieder der größte Noob? Jetzt könnt ihr ganz ohne MMORPG beweisen, was ihr draufhabt

Tanks sind die wohl unbeliebteste Rolle in MMORPGs, was auch damit zu tun hat, dass auf ihnen viel Verantwortung und wenig Ansehen lastet. Jetzt kommt ein Spiel auf Steam, in dem ihr ganz ohne Frust tanken könnt.

Was ist das für ein Spiel? Bei Don’t Lose Aggro simuliert ihr das Leben eines Tanks in einem MMORPG, und zwar ganz ohne echte Mitspieler. Als Singleplayer-Roguelike kämpft ihr euch dank unterschiedlicher Skills und Items durch Dungeons.

Mit dabei habt ihr eine Gruppe von NPC-Begleitern, welche die typischen Rollen einer MMORPG-Party einnehmen. So gibt es Heiler, Waldläufer, Magier, Schurken und Beschwörer zur Auswahl.

Die Wahl der perfekten Gruppe ist dabei ebenso wichtig wie Items und Skills. Nur wenn ihr die Aggro halten könnt, bleiben eure Begleiter am Leben. Passt ihr nicht auf und sie ziehen Aggro, endet ihre Unterstützung prompt.

Hier könnt ihr einen Trailer dazu sehen:

Video starten Don’t Lose Aggro zeigt im Trailer wie die MMORPG-Simulation für Tanks aussieht Autoplay

Tanken ohne Frust

Kann Tanken auch ohne andere Spieler Spaß machen? Der Entwickler hinter dem Spiel beantwortet diese Frage mit einem klaren „Ja!“. Er selbst gibt an, 20 Jahre in MMORPGs getankt zu haben und jetzt einfach nicht mehr die Zeit zu finden, weiterzumachen.

Aus diesem Grund hat er Don’t Lose Aggro erstellt, um das Tanken nicht aufzugeben. Sein Ziel ist es, mithilfe der Community alle Systeme eines MMORPGs in den Singleplayer-Titel zu übersetzen. Auch die fiesen Kommentare der Mitspieler sollen dabei simuliert werden.

Derzeit gibt es Don’t Lose Aggro für 5,72 € auf Steam im Angebot. Normalerweise kostet der Titel 7,15 €. Wer kein Geld ausgeben möchte, darf das Spiel ganz gratis dank einer Demo-Version ausprobieren.

Tanks sind nur wegen der Mitspieler unbeliebt

Was denkt MeinMMO-Experte Cedric Holmeier über die Tank-Rolle? Dass Tanks so unbeliebt sind, liegt an der großen Verantwortung, die sie tragen. Während ein Schadensausteiler auch mal seine Rotation failen kann, bedeutet eine verpatzte Taste beim Main-Tank häufig direkt einen Wipe. In meiner langjährigen Erfahrung als Heiler in MMORPGs sehe ich jeden Fehler sofort, doch habe meist selbst nur wenig Möglichkeiten, diese auszugleichen.

Im Dungeon müssen Tanks hingegen so nah an der Nahtoderfahrung wie möglich spielen, um möglichst schnell und effizient beim Endboss anzukommen. Spielt man auf Nummer sicher, sind die Gruppenmitglieder genervt, pullt man zu viele Feinde, kommt es zum Wipe, der in der Auflösung der Gruppe endet.

Tank zu spielen macht an sich zwar Spaß, die eigenen Mitspieler sind jedoch wenig dankbar für die große Verantwortung, die man trägt. Dieser Umstand entlarvt sich meist schon, wenn man sagt: „Dann tank du doch!“, denn das will überraschend selten jemand.

Dass ein Spieler die Tank-Erfahrung von gehässigen Mitspielern befreit, mag für den einen oder anderen wohl eine gute Gelegenheit sein, die Rolle mal wieder in die Hand zu nehmen. Vielleicht kann der Titel sogar als Tutorial für neue Spieler auf der Rolle dienen. In einem anderen Spiel seid ihr sicher der Beste: Spieler diskutieren über neues MMORPG auf Steam, bei dem ihr garantiert der beste Spieler seid: „Fühlt sich wie die Truman Show an“