In Zeiten des Coronavirus wenden sich viele Spieler Online-Games zu. Derzeit sind 3 MMORPGs so überlaufen, dass sich sogar regelmäßig Warteschlangen bilden. Doch auch andere Spiele des Genres haben Spielerzuwachs.

Welche Spiele haben derzeit Warteschlangen? Die 3 MMORPGs, bei denen es derzeit regelmäßig zu Warteschlangen kommt, könnten unterschiedlicher kaum sein:

Albion Online legt den Schwerpunkt auf PvP

Final Fantasy XIV auf PvE

und Dofus ist ein eher unbekanntes 2D-MMORPG.

Doch sie alle drei verbindet derzeit das Warten auf Einlass. Während es bei Final Fantasy XIV je nach Tageszeit und Server auch früher schon zu Warteschlangen kam, sind diese bei den anderen beiden Titeln eher überraschend.

Lange Schlangen vor allem in Dofus

Wo wartet man am längsten? Die Wartezeiten sind besonders bei dem kleinen und eher unbekannten Dofus sehr lang. Laut Reddit wartet man ab 15 Uhr sogar 3 Stunden oder länger, um auf die Server zu kommen.

Die Entwickler des MMORPGs berichtet davon, dass viele alte, aber auch neue Spieler derzeit Dofus spielen. Außerdem verweilen sie länger online. Erste Maßnahmen im Kampf gegen die Warteschlange wurden bereits eingeleitet:

Die Kapazitäten auf allen Servern wurden am 24. März leicht erhöht.

Am 31. März startet ein neuer Server, auf dem jedoch alle von Vorne beginnen müssen.

Im gleichen Atemzug wurden jedoch kostenlose Subscription-Codes verschenkt, mit denen ihr 7 Tage den Abo-Status bekommt. Der Code lautet JAHASH2020 und ist bis zum 29. März gültig.

Einen Einblick in das MMORPG Dofus gibt euch dieses Video vom YouTuber Scyushi:

Wie sieht es bei den anderen beiden MMORPGs aus? Bei Albion Online kam es in den letzten Tagen immer wieder zu längeren Warteschlangen. Wie ein Nutzer im Reddit zeigte, musste er sich auf Platz 154 anstellen. Aktuell entstehen diese aber nur abends zur Primetime.

Auf Steam lag der Peak von gleichzeitigen in den letzten 30 Tagen bei 8.330 (via Steamcharts). Mehr erreichte das MMORPG nur im April und Mai 2019. Damals fand der Wechsel auf Free2Play statt und auch da gab es Warteschlangen.

Heute erschien zudem der neue Patch 8 mit einigen Balance-Änderungen. Die Wartezeiten werden also voraussichtlich nicht nach unten gehen.

Wartezeiten in Albion Online zur Prime Time

Bei Final Fantasy XIV kommt es vor allem auf beliebten Servern und zur Prime Time zu Warteschlangen. Das kommt zwar auch regulär vor, doch die Wartezeiten sind derzeit länger als gewohnt.

Auch hier werden auf Steam extrem gute Spielerzahlen erreicht. Mit 14.379 durchschnittlichen Spielern in den letzten 30 Tagen wurde der drittbeste Monat in der Geschichte erreicht (via Steamcharts). Nur im Juli und August 2019, zum Release der Erweiterung Shadowbringers, waren die Zahlen besser.

Das sind die derzeitigen Spielerzahlen von Final Fantasy XIV auf Steam

Auch andere MMORPGs freuen sich über Spieler-Zuwachs

Wie geht es den anderen MMORPGs? Schaut man sich die beliebtesten MMORPGs auf Steam an, sieht man, dass fast alle in den letzten 30 Tagen in den Spielerzahlen zugelegt haben. Wir haben dabei die Zahlen der Webseite Steamcharts genutzt:

Black Desert kommt derzeit auf den höchsten Wert seit Steam-Release, wenn es um durchschnittliche Spieler pro Tag geht. Zudem gab es einen enormen Spieler-Anstieg in Korea.

Neverwinter hat den dritten Monat in Folge Zuwachs in den Spielerzahlen und ist derzeit bei Werten aus dem Mai 2019.

Tera hat derzeit mit 787 durchschnittlichen Spielern pro Tag so viele, wie seit August 2019 nicht mehr,

Auch Astellia, eines der wenigen MMORPGs aus 2019, konnte den Wert von durchschnittlichen Spielern im Vergleich zum Februar etwas anheben.

Nur The Elder Scrolls Online hat im Vergleich zum Vormonat etwas eingebüßt. Allerdings waren die Monate Januar und Februar durch den Hype um die Erweiterung Greymoor auch sehr erfolgreich.

Doch nicht nur MMORPGs haben Spielerzuwachs bedingt durch die aktuelle Situation. Besonders die kompetitiven Spiele wie CS:GO oder LoL brechen derzeit ihre eigenen Rekorde.