Diese Woche ist ein MMORPG gestorben, das nur 7 Monate überlebte, ohne auch nur die Beta-Phase verlassen zu haben. Hört die News der Woche in der neuen Folge des MeinMMO-Podcasts.

Das sind unsere Themen: Das Jahr 2021 hat in der vergangenen Woche ein neues MMO-Opfer gefordert. Magic Legends wird im Oktober abgeschaltet, obwohl es eigentlich noch in der Beta-Phase steckt.

Gamer beweisen mal wieder, dass sie jede Menge Kohle raushauen können. Ein chinesischer Spieler hat 18.400 € für ein E-Girl ausgegeben, das mit ihm LoL spielen sollte und verklagte sie danach. Im Kickstarter-MMO Star Citizen gab ein anderer Spieler satte 100.000 $ (etwa 84.550 Euro) für Schiffe aus, einfach, weil er sie haben wollte.

Drama und Streitereien gab es in WoW wegen einem Loot-Gegenstand, in den sich Blizzard direkt einmischte und in LoL, wo ein Profi-Spieler schon wieder aus einem Team rausgeworfen wurde.

Hier sind unsere Themen im Überblick:

Neben den News werdet ihr in dem Podcast auch unsere Experten-Meinungen zu den jeweiligen Themen erfahren und könnt in den Kommentaren euren eigenen Senf dazugeben. Diskutiert mit uns mit!

Dabei sind:

News aus der Redaktion – Umzug auf Julep und Urlaub

Das ist für euch wichtig: Im Juli wird der MeinMMO-Podcast auf die neue Plattform Julep umziehen. Für eure Apps müsst ihr daher von jetzt an den neuen Podcast-Feed von Julep verwenden. Der alte Feed wird nach Juli nicht mehr aktuallisiert.

Wenn ihr uns über eine Plattform wie iTunes oder Spotify folgt, dann müsst ihr nichts tun. Die Plattformen werden selbstständig auf den neuen Feed wechseln. Es kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Seht es uns also etwas nach, wenn die Folgen etwas später erscheinen.

Außerdem wird Leya im Juli 3 Wochen Urlaub und Entspannung genießen. Sie ist daher in einigen Folgen des Podcasts nicht dabei, wird sich in diesem Podcast aber noch persönlich von euch verabschieden.

Hier könnt ihr hören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von iTunes, der den Artikel ergänzt. iTunes Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum iTunes Inhalt

Hier könnt ihr dem Podcast folgen:

Neben dem wöchentlichen Rückblick gibt es auch gelegentlich themenspezifische Podcasts, die größere Events oder Spiele behandeln. So haben wir über die Shows und Games der E3 2021 gesprochen.

Anregungen oder Kritik?

So könnt ihr mitgestalten: Ihr könnt übrigens aktiv an der Verbesserung des Podcasts teilhaben. Wenn ihr Feedback wie Anregungen oder Kritik habt oder einfach einen coolen Themenvorschlag einreichen wollt, der dringend mal diskutiert werden sollte, dann schaut doch auf unserem Discord-Server vorbei.

Alternativ könnt ihr auch direkt eine Mail an info@mein-mmo.de schreiben und uns so an eurem Gedanken teilhaben lassen. Schreib uns deine Meinung und diskutiere mit uns!