Mann gibt 18.400€ für E-Girl aus, damit sie mit ihm LoL spielt – Verklagt sie danach

Ein chinesischer Mann hat 22.000 $ ausgegeben, um mit einer Frau gemeinsam das MOBA League of Legends zu spielen. Er bezahlte sie für das gemeinsame Spielen und machte ihr teure Geschenke. Er lud sie zu Dates ein und bezeichnete sie im Spiel als „seine Frau“. Doch als das gewünschte Resultat ausblieb, wollte er sein Geld zurück und verklagte sie. Das Gericht wies den Fall ab.

Das ist die Situation:

18.000€ fürs Spielen, Uhren, Geschenke und Kosmetika

Wofür gab der Mann so viel Geld aus? Laut chinesischen Quellen zahlte ein Mann namens Xiao Jun in einem Zeitraum über 6 Monate ungefähr 9.200 € über eine App und Geschenke an eine weibliche LoL-Spielerin namens Xiao Mei.

Nach einigen Monaten im Februar 2020 fasste er sich ein Herz und lud Xiao Mei zu einem Date ein. Doch die gab ihm einen Korb. Dieser Vorgang wiederholte sich mehrfach.

Statt die restliche Würde zusammenzukratzen und es gut sein zu lassen, verdoppelte Xiao Jun seine Bemühungen. Er gab noch mal 9.000 Dollar aus für „Uhren, Kosmetika und andere Geschenke“, die er wieder und wieder an ihre Adresse schickte

Die LoL-Spielerin lehnte diese Geschenke zuerst ab, doch Xiao Jun bestand darauf und schickte ihr so lange Geschenke, bis sie die doch annahm.

Chinese steckt 1,3 Mio € in MMORPG-Char – Freund verkauft ihn für 500€

Sie machte Schluss, als er anfing, sie als “seine Frau” vorzustellen

So ging es zu Ende: Als sie die Geschenke annahm, begann der Mann daraufhin, die gemietete Lol-Spielerin in League of Legends als „seine Frau“ vorzustellen, wenn sie gemeinsam spielten. Der Frau reichte es daraufhin endgültig. Sie entschied, nicht mehr für ihn zu arbeiten und das Angebot, mit ihm zu spielen, einzustellen.

Der Mann war daraufhin erbost, dass er gut 18.4000 € versenkt hatte und reichte Klage vor einem Bezirksgericht in China ein. Er warf der Frau vor, sie hätte sich „unrechtmäßig an ihm bereichert“. Er wollte all sein Geld zurück.

Doch das Gericht entscheid, dass die beiden über die App eine rechtsgültige „Geschäfts-Vereinbarung eingegangen waren, gemeinsam LoL zu spielen”. Die Geschenke, die darüber hinaus gingen, habe er freiwillig gemacht, ohne daran Bedingungen zu knüpfen.

Daher sei die Rechtslage klar. Das Gericht wies den Fall ab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Daniel Ahmad fasst die Story zusammen und erklärt: Eine Frau ist einem keine Beziehung schuldig, nur weil man sie bezahlt.

