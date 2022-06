Wir suchen ab sofort Verstärkung in unserem Team. Ihr könnt euch jetzt für eine Stelle bei MeinMMO als Trainee-Editor (m/w/d) für Gaming-Culture bewerben.

Wer sind wir? WEBEDIA Deutschland ist ein Tochterunternehmen der französischen Webedia Group und betreibt in Deutschland die führenden Online-Portale im Entertainment-Bereich.

Wir begeistern, weil wir mit Leidenschaft und Expertise für alle Themen rund um Film, Serien und Videospiele dabei sind.

Mit führenden Marken wie FILMSTARTS, MOVIEPILOT, GAMESTAR, GAMEPRO, ALLYANCE und MEINMMO erreicht Webedia monatlich über zehn Millionen Entertainment-Fans. Kreative Event- und Marketingkonzepte realisiert die Inhouse-Marketingagentur Flimmer.

Ab sofort suchen wir für unser München Büro eine/n

TRAINEE EDITOR FÜR GAMING-CULTURE (m/w/d) MeinMMO.de

Was ist das für ein Job? Als Trainee Editor für Gaming-Culture bist du bei uns bestens über alles informiert, was in der Gaming-Szene passiert. Du weißt, worüber sich Gamer:innen unterhalten und wo sich Communities bilden. Wer sind die Newcomer im Gaming auf Twitch und Tiktok? Was sagen die größten Gaming-Influencer:innen zu einem neuen Spiel-Release? Warum trendet in der Gaming-Bubble die Fischstäbchenpizza auf Twitter? Wo hat Gaming Einfluss auf unsere Gesellschaft?

Wenn du dich gerne mit diesen Fragen beschäftigst, solltest du auf jeden Fall weiterlesen.

WORAUF DU DICH FREUEN DARFST:

In enger Abstimmung mit der Chefredaktion hilfst du bei der Planung der redaktionellen Berichterstattung

Du recherchierst, verfasst und bearbeitest Beiträge wie News, Kolumnen und Interviews

Wir bringen dir bei, wie man Artikel nach den neuesten SEO- und Web-Publishing-Erkenntnissen optimiert und sprachlich verfeinert

Du beschäftigst dich hauptsächlich mit der Gaming-Szene und Gaming-Persönlichkeiten auf Twitter, Twitch, reddit, YouTube und Tiktok, um dort spannende Storys zu finden

Wir ermutigen dich dazu, schon früh Feedback zu unseren Arbeitsprozessen und Abläufen zu geben und diese aktiv mitzugestalten und zu verbessern

Wir zeigen dir, wie man mit entsprechenden Tools Daten analysiert, um zu verstehen, warum wir bestimmte Artikel schreiben oder nicht schreiben und wie du deine eigenen Artikel dadurch verbessern kannst

Intensives und vor allem praktisches Training in journalistischer Arbeit für das Web mit dem Schwerpunkt Gaming und Gaming-Kultur

WORAUF WIR UNS FREUEN DÜRFEN:

Du begeisterst dich für die Gaming-Szene und alles, was über die reinen Videospiele hinausgeht, dich interessiert der Mensch hinter den Games

Personen wie Gnu, Gronkh, xQc, Shurjoka, Asmongold, Pokimane, Faker oder Amouranth sind dir nicht fremd (du kennst die wichtigsten Gaming-Persönlichkeiten von Twitch und Social Media, aus dem E-Sport und weißt, was sie ausmacht)

Komplexe Themen schrecken dich nicht ab und es bereitet dir Freude, dich in sie einzuarbeiten und zu verstehen

Du gehst gerne und offen auf andere zu und es bereitet dir keine Probleme, jemanden für ein Interview zu kontaktieren

Du hast ein gutes Gespür für Sprache, hervorragende Deutschkenntnisse sowie sehr gute Englischkenntnisse

Du bringst großen Ehrgeiz mit, deine Texte und Fähigkeiten weiterzuentwickeln

Du magst abwechslungsreiche Arbeit, da im Web-Journalismus kein Tag wie der andere ist

Praktische Erfahrungen im Medienbereich sind von Vorteil. Egal ob auf einer Fan-Seite, einem Blog, Social Media oder Twitch (Das ist für diese Stelle aber kein Muss)

ZUSÄTZLICH BEKOMMST DU VON UNS:

Eine Vollzeitstelle für unseren Standort in München

Nach Absprache, besteht ebenso die Option auf Home-Office

Außerhalb unserer Kernarbeitszeiten zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr, ist es möglich, die Arbeitszeiten nach Absprache flexibel zu gestalten

Eine spannende Herausforderung und Aufstiegsmöglichkeiten

Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir auf deine Stärken und Interessen zuschneiden

Die Chance Mein-MMO.de aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln

Eine Berücksichtigung deiner individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse, damit du dein volles Potenzial optimal entfalten kannst

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns über deine vollständige deutschsprachige Bewerbung inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen über unser Online-Portal! Gerne kannst du der Bewerbung auch Links zu deinen Social Media Accounts hinzufügen.