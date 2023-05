Riesiger Rabatt & Last of Us 1 gratis: Diesen PC für WQHD-Gaming solltet ihr euch nicht entgehen lassen

Den MeinMMO PC Epic mit AMD Radeon 6700 XT und AMD Ryzen 5 5600X gibt es jetzt besonders günstig und mit Gratis-Spiel.

Wir haben nochmal an der Preisschraube gedreht und bieten euch den MeinMMO PC Epic nun für nur 1.149€ an. Damit erhaltet ihr rund 400€ Rabatt im Vergleich zur UVP. Wer Spiele in bester Qualität und in WQHD-Auflösung spielen möchte, bekommt hier ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Preis inbegriffen ist zudem eine Herstellergarantie von drei Jahren inklusive kostenlosem deutschlandweitem Abholservice.

The Last of Us Part 1 gratis: Beim Kauf des MeinMMO PC Epic bis zum 28. Mai 2023 erhaltet ihr The Last of Us Part 1 für den PC gratis dazu. Den Code zum Einlösen findet ihr direkt auf der Rechnung von BoostBoxx. Danach habt ihr Zeit bis zum 24. Juni 2023 um den Code auf der AMD Aktionsseite einzulösen.

Noch günstiger dank Cashback: Durch den Kauf des MeinMMO PC Epic erhaltet ihr nicht nur das The Last of Us, sondern auch noch 40€ Cashback. Dieses Angebot gilt bis zum 18. Juni 2023. Registriert euren gekauften PC inklusive Rechnung einfach über dieses ASUS Teilnahmeformular und ASUS überweist euch anschließend die 40€.

Effektiv kostet euch der MeinMMO PC Epic somit nur 1.049€ (60€ für TLoU & 40€ Cashback).

Volle AMD-Power: Radeon 6700 XT & Ryzen 5600X

Beim MeinMMO PC Epic setzen wir auf die leistungsstarke Komponenten von AMD. Dabei erwartet euch folgende Hardware:

Prozessor: AMD Ryzen 5 5600X (6x 3,7 GHz, wassergekühlt)

AMD Ryzen 5 5600X (6x 3,7 GHz, wassergekühlt) Grafikkarte: 12 GB ASUS Radeon RX 6700 XT Dual

12 GB ASUS Radeon RX 6700 XT Dual Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-3200 Kingston FURY Beast

16 GB DDR4-3200 Kingston FURY Beast Festplatte: 1000 GB NVMe PCIe 4.0 SSD Samsung 980

1000 GB NVMe PCIe 4.0 SSD Samsung 980 Preis: 1.149€

Top-Grafikkarte für WQHD-Gaming

Die verbaute ASUS Radeon RX 6700 XT bietet einiges an Leistung. Laut der Grafikkarten-Rangliste von GameStar Tech überzeugt die Grafikkarte vor allem beim WQHD-Gaming. Wer gerne in der Auflösung 2.560 x 1.440 spielt, kann mit der Radeon 6700 XT bei maximalen Details mit mehr als 80 FPS rechnen.

Die wichtigen 60 FPS für ein flüssiges Spielen erreicht ihr also ohne Probleme, selbst in aktuellen Spielen. Solltet ihr in Full-HD spielen, fällt die Leistung entsprechend noch höher aus.

Dieser Prozessor überzeugt einfach

Selbst im 4K-Benchmark liegt der Ryzen 5600 nicht weit hinter den deutlich teureren Flaggschiff-CPUs zurück.

Beim Prozessor kommt der AMD Ryzen 5 5600X zum Einsatz. Es handelt sich dabei um eine Sechskern-CPU, bei der jeder Kern einen Takt von 3700 MHz bietet. Der Prozessor ist bestens fürs Gaming geeignet und ermöglicht auch Multitasking. Selbst im Jahr 2023 gehört er noch zu den Preis-Leistungs-Siegern wie es auch ein aktueller Test von GameStar Tech zeigt. Autor Nils Raettig gelangt dabei zu diesem Fazit:

Der Ryzen 5 5600 gefällt mir auch 2023 noch sehr gut! In meinen Augen stimmt die Mischung aus Preis, Leistung und Verbrauch bei dieser CPU einfach, nicht zuletzt dank der stetig gesunkenen Kosten. Test bei GameStar Tech

Mehr als genug Speicher und Speicherplatz

Damit ihr beim Spielen und Nutzen von mehreren Anwendungen kein Problem mit der Menge an Arbeitsspeicher erhaltet, sind im MeinMMO PC Epic 16 GB Kingston Fury Beast DDR4-RAM mit 3200 MHz verbaut. Dadurch wird euch der RAM bei einer normalen Anwendung nicht voll laufen.

Des Weiteren ist eine Samsung 980 SSD mit 1.000 GB Speicherplatz verbaut. Es handelt sich um eine sehr schnelle SSD, die eine Lesegeschwindigkeit von 3.500 MB/s bietet. Bei Spielen wird dadurch die Ladezeit deutlich verringert und beim Betriebssystem könnt ihr euch ebenfalls über ultraschnelle Zugriffszeiten freuen. Das macht das Arbeiten mit dem PC noch angenehmer.

Mehr Leistung dank AMD SAM & AMD FSR

Dank der verbauten AMD Komponenten könnt ihr von zwei besonderen Eigenschaften profitieren: AMD Smart Access Memory (kurz: AMD SAM) und AMD FidelityFX Super Resolution (kurz: AMD FSR). Bei AMD SAM handelt es sich um eine Technologie, die dafür sorgt, dass der Prozessor den ganzen Speicher der Grafikkarte mitbenutzen kann. Das sorgt für einen Leistungsschub und bringt euch je nach Spiel bis zu 20 Prozent mehr FPS.

Ebenfalls für mehr Leistung sorgt AMD FSR. Bei dieser Technologie wird das Spiel von der Grafikkarte intern in einer niedrigeren Auflösung berechnet und dann künstlich auf die eigentliche Auflösung eures Monitors hochskaliert. Die Qualität davon ist so gut, dass ihr keinen Unterschied bei der Bildqualität merken werdet. Was ihr bemerken werdet, sind die deutlich höheren FPS, die durch AMD FSR möglich werden.

Ihr wollt noch mehr? Aufrüsten ist kein Problem!

Es gibt bei BoostBoxx die Möglichkeit euren Gaming-PC direkt beim Kauf aufzurüsten. Der Konfigurator ermöglicht es das ganz einfach mit wenigen Klicks zu erledigen. Zudem seht ihr immer direkt wie sich der Preis je nach Änderung verändert.

Mehr Speicher: Ihr könntet zum Beispiel den Speicherplatz und den Arbeitsspeicher vergrößern. Wer besonders viele Spiele gleichzeitig installiert haben will, könnte mit 2.000 GB Speicherplatz besser klar kommen. Solltet ihr RAM-intensive Programme wie Cinema 4D nutzen, wäre es außerdem eine Überlegung wert den Arbeitsspeicher auf 32 GB zu verdoppeln.

Gehäuse-Upgrade: Sollte euch das BoostBoxx Argo vom Design her nicht zusagen, könnt ihr im Konfigurator eines der vielen anderen Gehäuse auswählen. Dabei ist die Auswahl groß und für jeden Geschmack etwas dabei.

Ein Betriebssystem ist beim MeinMMO PC Epic nicht direkt vorhanden. Ihr könnt es aber über den Konfigurator hinzufügen. Dadurch erhaltet ihr den Gaming-PC mit vorinstalliertem Windows 11 und könnt sofort loslegen.