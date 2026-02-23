Mega-Dragoran tauchte plötzlich in Pokémon GO auf – Wie fängt man es?

Mega-Dragoran tauchte plötzlich in Pokémon GO auf – Wie fängt man es?

Mega-Dragoran erschien urplötzlich in Pokémon GO, verschwand dann wieder. Wie erhält man den mächtigen Drachen?

Was war in Pokémon GO los? Am vergangenen Wochenende liefen lokale Live-Events zur Pokémon GO Tour: Kalos. Diese fanden in Tainan und Los Angeles statt.

Für diese Events waren einige Inhalte angekündigt, doch ein Feature überraschte die teilnehmenden Trainer: Mega-Dragoran, bekannt aus Pokémon Z-A, debütierte plötzlich in Pokémon GO.

Das Monster erschien im Rahmen der neuen Super-Mega-Raids, wie verschiedene Trainer im Subreddit zu Pokémon GO berichten. Doch nun ist es wieder verschwunden – und nicht jeder konnte es erhalten.

Wie fängt man Mega-Dragoran in Pokémon GO?

Wer konnte Mega-Dragoran fangen? Nur Trainer, die ein Ticket für das lokale GO Fest hatten, konnten Mega-Dragoran erhalten. Man konnte zwar auch von außerhalb an den Super-Mega-Raids teilnehmen, wenn man einen Fern-Raid nutzte – doch Mega-Energie erhielt man keine.

Die braucht man aber, um Dragorans Mega-Entwicklung durchzuführen. Insofern heißt es jetzt: Abwarten für alle anderen.

Wann erscheint Mega-Dragoran für alle? Eine offizielle Ankündigung für Mega-Dragoran gibt es bislang noch nicht, aber das war vor der lokalen GO Tour auch der Fall. In der Regel decken sich die lokalen Events zu einem großen Teil mit der globalen Variante. Und die steigt am kommenden Wochenende.

Insofern sollte man während der globalen Kalos-Tour die Augen nach dem neuen Mega-Pokémon offen halten. Es ist zu vermuten, dass es auch am Wochenende erscheint. Bislang ist das aber noch Spekulation.

Sobald es hier offizielle Informationen gibt, halten wir euch auf dem Laufenden.

Kann ich ein Mega-Dragoran tauschen? Nein, das ist nicht möglich. Wenn ihr ein Mega-Pokémon tauscht, wird sein Mega-Level zurückgesetzt. Wenn jemand eurer Freunde also ein Mega-Dragoran hat, versucht nicht, es über einen Tausch zu bekommen.

Wie geht es weiter in Pokémon GO? Am Wochenende steigt die Kalos-Tour, doch diese Woche steht noch das Weg-nach-Kalos-Event auf dem Plan. Das solltet ihr ausnutzen, denn tagtäglich sind interessante legendäre Pokémon in den Raids und Boni sind aktiv. Alle Infos zum Weg nach Kalos in Pokémon GO findet ihr hier.

