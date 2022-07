Lost Ark ändert heute wöchentlichen Reset und beschenkt euch – Bringt 1,5 Stunden Server Down

Lost Ark bringt im wöchentlichen Update, heute am 6. Juli, eine Änderung für alle wöchentlichen Updates, die da noch folgen werden. Ansonsten ist im Update aber wenig drin. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was passiert diese Woche in Lost Ark? Nachdem in der letzten Woche das große Juni-Update angestanden hatte, bleibt es im ersten Juli-Patch wie erwartet ziemlich ruhig. Während die Spieler mit dem neuen Legion Raid Vykas und den neuen Events beschäftigt sind, fokussiert sich Amazon eher auf Änderungen im Hintergrund des MMORPGs.

Die größte Änderung wurde bereits mit dem Update im Juni angekündigt und nun umgesetzt. Es handelt sich dabei um das Vorziehen des wöchentlichen Resettages von Donnerstag auf Mittwoch. Das hat verschiedene Gründe.

Zum einen freuen sich die Spieler, weil Mittwoch lange Zeit als toter Tag im MMORPG galt. Man konnte dort wenig tun und viele Events fanden einfach an anderen Tagen statt. Zum anderen möchten die Entwickler selbst die Updates einen Tag früher bringen, um vor dem Wochenende mehr Zeit zu haben, sich um mögliche Probleme zu kümmern.

Ein Geschenk erwartet euch diese Woche sogar obendrauf. Lost Ark schenkt euch diesmal Bloodstones, um für eventuell verpasste wöchentlichen Gildenmissionen zu kompensieren. Ihr erhaltet die roten Steine aber nur, wenn ihr tatsächlich von dem Bug betroffen wart, der letzte Woche genau diese Missionen verhinderte.

Auch gegen die neue Dämonin Vykas könnt ihr nach dem Patch wieder kämpfen:

Wie lange ist der Server Status offline? Die Server gehen wie gewohnt heute um 9 Uhr morgens deutscher Zeit offline. Doch auch hier gibt es nun eine Änderung. Offline bleiben sollen sie nämlich nur für 1,5 Stunden, statt der gewohnten 4 Stunden. Ob das auch länger so bleibt, ist derzeit aber unklar.

Sollte alles nach Plan laufen, könnt ihr aber schon um 10:30 Uhr wieder in Arkesia auf die Jagd nach gutem Loot gehen. Wir halten euch in diesem Artikel selbstverständlich auf dem Laufenden.

Update am 6. Juli – Alle Patch-Notes

Das sind die vollständigen Notes für das Update:

Die wöchentlichen Aktualisierungen und Zurücksetzungen werden ab jetzt mittwochs, und nicht mehr donnerstags stattfinden. Das gibt unseren Teams bei Amazon Games und Smilegate RPG vor dem Wochenende ein bisschen mehr Zeit, für den Fall, dass Probleme in einem Update auftreten.

Außerdem werden wir für wöchentliche Gildenanfragen eine Entschädigung in Form von Blutsteinen auszahlen. Falls ihr also letzte Woche von diesem Fehler betroffen wart, solltet ihr eure Entschädigungen haben, sobald die Server wieder laufen.

Und zu guter Letzt: Die Willkommens-Herausforderung endet am 20. Juli. Achtet also darauf, dass ihr die Herausforderungen bis dahin abschließt und eure Belohnungen abholt!

Was haltet ihr von dem Update heute? Findet ihr es sinnvoll, dass es auf mittwochs verschoben wird? Oder habt ihr euch schon so sehr an Donnerstag gewöhnt, dass es nun schwerfällt, das zu ändern? Denkt ihr, die kurze Downtime bleibt bestehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO, wir freuen uns darauf!

Oder gehört ihr zu den Fans, die meckern, weil das Wichtigste am Sommer-Event in Lost Ark fehlt? Die sexy Bademode!