Lords Mobile feiert 8-jähriges Jubiläum und bringt Sportwagen von Pangani ins Spiel

Das populäre Mobile-Game Lords Online feiert sein 8-jähriges Bestehen und bringt euch allerlei Goodies sowie eine Partnerschaft mit dem italienischen Sportwagenhersteller Pangani.

IGGs beliebtes Strategie-MMO gibt es jetzt seit fast einem Jahrzehnt, und das Studio feiert diesen Anlass mit einem großen Event unter dem Motto “Time to CelebrEIGHT“.

Was steckt alles im Event? Lords Mobile hat sich mit der italienischen Hypercar-Marke Pagani zusammengetan, um eine Reihe von motorisierten Goodies anzubieten. Darunter ist die Möglichkeit, in einem Zonda F Coupe durch die Königreiche von Athena zu rasen.

Was ist eigentlich Lords Mobile? Lords Mobile wurde im Februar 2016 von IGG veröffentlicht und ist ein Massive-Multiplayer-Strategiespiel Basisbau und Echtzeitstrategie.

Die Handlung ist schnell erklärt: In einem Fantasy-Königreich tobt nach dem Tod seines Herrschers ein Krieg um die Krone. Unzählige Lords konkurrieren um den Thron, und ihr seid einer von ihnen.

Das bedeutet, dass ihr Helden rekrutiert, eure Basis verstärkt, Schlachten ausfechtet, Allianzen schmiedet und vieles mehr erledigen müsst, um euch gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Das große Lords Mobile X Pangani-Event im Detail

Wann geht’s los? Lords Mobile X Pagani startete am 1. Februar und läuft noch bis zum 29. Februar. In dieser Zeit finden all die folgenden Ereignisse im Spiel statt.

Das sind die einzelnen Events: Im Rahmen des Pagani Grand Prix-Events könnt ihr Erfolge sammeln und Preise im Spiel gewinnen. Dazu gehören Emotes, Avatare und ein exklusiver Schloss-Skin für das Event.

Dann gibt es noch das Pagani-Puzzle-Event, bei dem ihr die Möglichkeit habt, das Speedster-Bundle zu gewinnen. Und das wollt ihr unbedingt gewinnen, denn im Gegensatz zu anderen Preisen enthält das Bundle eine Reihe von echten Real-Life-Goodies.

Darunter sind eine riesige Oathkeeper-Figur, eine Logitech-Tastatur samt Maus, ein Powerpack im Look von Lords Mobile, eine elektrische Zahnbürste im Stil von Lords Mobile X Pagani und ein Paar Bose-Kopfhörer.

Beim Pagani Power-Event, das vom 11. bis zum 20. Februar läuft, müsst ihr euch einfach nur jeden Tag einloggen und einfache Aufgaben erfüllen, um Würfel zu verdienen. Mit diesen Würfeln könnt ihr dann auf dem Spielbrett Rennen fahren und dabei spezielle Spielsteine aufdecken.

Diese Steine wiederum geben euch Power Tokens, mit denen ihr im Shop einkaufen könnt.

Ist das schon alles? IGG setzt zum 8. Geburtstag von Lords Mobile noch einen drauf: nämlich einen Guinness-Weltrekordversuch. Das Studio versucht, den Rekord für die “meisten Beiträge zu einem Online-ASCII-Bild” zu gewinnen.

Das bedeutet, dass auch ihr mitmachen könnt. Wenn mindestens 80.000 Spieler teilnehmen, ist jeder einzelne von euch Teil eines neuen Weltrekords.

Die 20 besten Spieler in den Jubiläums-Herausforderungen erhalten dazu jeweils ein Art-Book zur Erinnerung und andere ebenso tolle Preise.