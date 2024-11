LoL: Nach dem Finale der Worlds 2024 weiß ich, wie sich Fußball-Fans im Stadion fühlen 

Der E-Sport zu League of Legends wird immer größer. Das zeigte auch das Finale der Worlds 2024. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes konnte vor Ort sein und hatte unerwartet Gänsehaut. Und das sogar, bevor die eigentlichen Spiele begannen.

Ich hatte nie große Gefühle für E-Sport. Ich schaue ihn mir gerne an, um zu sehen, wie Profis Videospiele auf einem Niveau spielen, das ich selbst wohl nie erreichen werde. Das war auch bei League of Legends so.

Für die Worlds 2024 hatte ich die Möglichkeit bekommen, live beim Finale dabei zu sein. Ich konnte den Kampf zwischen BLG und T1 selbst sehen.

Große Erwartungen hatte ich dabei nicht. Ich hatte einfach Lust, ein großes E-Sport-Event live zu erleben. Doch ich wurde komplett überrascht. Ich hatte Gänsehaut und habe mitgefiebert, noch bevor die eigentlichen Matches begonnen haben.

Die schöne Seite der Community

Das Finale der Worlds startete mit Musik-Acts, die bekanntesten davon wohl Linkin Park. Das hat die Stimmung in der Arena schon mal gut hochgetrieben. An allen Ecken waren Leute verkleidet. Entweder im aufwendigen Cosplay oder einfach als Fans der beiden Teams. League of Legends ist schon lange mehr als einfach nur ein Spiel und live in der Community merkt man das.

Für die beiden Teams hatte ich anfangs keine großen Gefühle. Wer gewinnt, war mir eigentlich egal, doch das änderte sich, als ein Video abgespielt wurde. Das Video zeigte die 10 Spieler und diverse Familienmitglieder äußerten ihren Stolz.

Dabei zeigte das Video die Ambitionen der Spieler, den Druck und eben die menschliche Seite, die man hinter dem Bildschirm selten sieht. Man spürte einfach, wie viel das Spiel den einzelnen Spielern bedeutet.

Plötzlich hatte ich Gänsehaut. Ich wollte sehen, wie die Spieler gewinnen. Man hatte das Gefühl, die Passion zu spüren, die die Spieler auf die Bühne bringen. Noch vor den eigentlichen Matches war ich gefangen und damit nicht allein. Die vielen Fans feierten die Spieler und die Teams, die sie unbedingt gewinnen sehen wollten.

Das Schöne dabei war, dass man keine Abneigung gegen das andere Team gespürt hat. Ich fühlte mich in der Community wohl und man merkte nichts vom toxischen Ruf der Spieler. Egal für wen man war, die ganze Arena feierte League of Legends.

Das beste Spiel, das man live zum ersten Mal erleben konnte

Auch die Matches selbst haben meine neue Euphorie verstärkt. Es gewann zwar T1, doch es war ein tolles Finale. Beide Teams kämpften um den Sieg, gaben auch nach Niederlagen und Rückschlägen nicht auf. BLG und T1 zeigten, wie LoL auf höchstem Niveau auszusehen hat.

Selbst wenn man keinen E-Sport verfolgt, sollte man sich als LoL-Fan die 5 Matches anschauen, denn das ist genau das, was man an League of Legends liebt.

Fasziniert war ich aber vor allem durch die Ruhe der Teams. Bei jeder Niederlage oder jedem Rückschlag in den Matches blieben sie ruhig. Sie kämpften weiter, versuchten jede Situation zu nutzen. Auch das Teamplay hat mich beeindruckt.

An dem Punkt war ich ohnehin voll dabei. Ich hätte es beiden Teams gegönnt, auch wenn man im Stadion merkte, dass T1 deutlich mehr Fans hatte. Aber auch die BLG-Fans waren gut dabei. Genau hinter mir saß eine Gruppe chinesischer Fans, und deren Euphorie bei guten Plays hat mich komplett mitgerissen.

Endlich verstehe ich Fußball-Fans

Das Finale zeigte mir eine emotionale Seite des E-Sports, die ich mitfühlen konnte und ich dachte dabei direkt an Fußball-Fans. In meiner Familie gibt es viele Fußball-Fans, die regelmäßig die Spiele gucken und dabei bei Toren, aber auch bei Niederlagen mitfeiern und durch die Worlds 2024 konnte ich das zum ersten Mal richtig verstehen.

Auch ich habe diesmal mitgefiebert, verschiedene Taktiken haben mich überrascht und auch tollpatschige Tode oder schlechte Entscheidungen führten bei mir zum Haare raufen.

Ich kann endlich verstehen, warum für viele Fußball-Fans ein Stadion-Besuch ein großes Highlight ist, denn ich konnte das in LoL nun selbst erleben.

Nach diesem Finale habe ich Bock auf mehr. Ich freue mich richtig auf 2025 und die kommenden Profi-Matches und natürlich auch auf die Worlds. Das Finale 2024 hat das geschafft, was ich nie für möglich gehalten habe: Ich wurde zum emotionalen E-Sport-Fan.

