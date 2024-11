Ein großes US-Team in LoL labert sich in einen totalen PR-Albtraum

Eines der wichtigsten E-Sport-Teams in den USA ist 100 Thieves. Die konnten 2021 sogar überraschend Meister in der LCS bei League of Legends werden. Aber jetzt stecken sie in einem PR-Albtraum fest, nachdem einer ihrer Manager etwas zu lapidar über die Zukunft des Teams in LoL dahergeredet hat.

Das ist die Situation: In den USA wird die Liga zu LoL neu aufgeteilt. Die US-Liga LCS gibt es 2025 nicht mehr, sondern es entsteht eine neue Liga, in der auch Teams in Südamerika dabei sind.

Die 100 Thieves haben in dieser Liga eine Sonderrolle: Sie werden 2025 zwar antreten, aber haben nur einen „provisorischen Gastplatz.“

Das ist alle sehr vage, aber in einem Statement von Riot klang es so, als sei 100 Thieves nur noch für ein Jahr in der Liga und steige dann aus dem E-Sport von LoL aus. Der Slot ist wohl schon zurück an Riot verkauft und die 100 Thieves leihen sich den Platz für 2025 nur aus.

Manager redet sich um Kopf und Kragen

Dieses Statement brachte ihnen jetzt Ärger: Die ganze Situation war unklar kommuniziert, 100 Thieves schweigt zum Thema, nur die Meldung von Riot Games stand im Raum. Die Fans des Teams wollten jetzt klare Antworten haben. Im Subreddit des Teams sprach der Vizepräsident E-Sport, Maelk, jetzt mit den Fans in einer Frage-und-Antwortrunde, um Dinge zu klären, und es hätte kaum schlechter laufen können:

Ich denke, wenn du dich auf LoL konzentrierst, und zwar nur auf LoL, und deine Priorität darin liegt, deine Zeit und Energie als Fan einem Team zu widmen, das die höchste Wahrscheinlichkeit hat, ein Leben lang mit League of Legends verbunden zu sein, dann würde ich dir empfehlen, dein Vertrauen in C9 und Team Liquid zu setzen. Wir sind als Marke so viel mehr als nur ein einzelner Titel und ich denke, dass die meisten Fans etwas verpassen, wenn sie sich nur hinter einem Spiel versammeln.

Wie wird das kommentiert? Im Prinzip sagt hier ein LoL-Team den Fans von LoL, dass 100 Thieves ja viel größer als LoL an sich sei. Und die Fans doch sehen müssten, was das Team noch für coole Sachen macht.

Das ist ungefähr so, als sagt der FC Bayern, er steige jetzt aus dem Fußball aus, aber man biete ja noch Eishockey und Basketball an. Das könnten Fußball-Fans sich doch auch anschauen, sonst würden sie das verpassen.

Wer wirklich auf dieses Fußballding steht, der könne ja Fan von Dortmund oder Leverkusen werden.

Das war die Reaktion: Es poppten dann auf Twitter und auf reddit wütende Kommentare auf, die sich über das fehlende „Commitment zum E-Sport“ empörten und sich über die Aussage ärgerten.

Ein Mega-Fan von 100 Thieves bedankte sich etwa für das größte „Fick dich“ ins Gesicht (via x).

100 Thieves betreibt Schadensbegrenzung

Wie ging das weiter? Maelk hat mittlerweile für seine Antwort um Entschuldigung gebeten. Er habe da Scheuklappen aufgehabt. Er sei ja in Europa mit Fußball aufgewachsen, nehme Fankultur sehr ernst und würde niemals einen Fan so beiseite schubsen.

Andere Manager des Führungsstabs von 100 Thieves beeilten sich zu ergänzen, es sei noch nichts entschieden. Man könne sich auch vorstellen, 2026 weiter in League of Legends zu spielen. Man hofft, mit Riot Games eine Langzeit-Lösung zu finden.

In den letzten Wochen hat 100 Thieves seinen Fans auch sportlich so einiges zugemutet. So hatte sich 100 Thieves zwar für die Worlds 2024 qualifizieren können, aber ihr Auftritt war dort nicht gerade überzeugend: LoL: Weltmeisterschaft fordert ihr 1. Opfer in Berlin und reddit ist gnadenlos zu jungen US-Profis