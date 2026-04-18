„Lasst uns wenigstens wählen“: League of Legends testet neuen Battlepass, Spieler wollen den alten zurück

Der neue Battlepass zu Season 2 im Jahr 2026 von League of Legends ist auf dem Testserver aufgetaucht. Dort gibt es einige Änderungen, mit denen die Spieler jedoch nicht so richtig zufrieden sind.

Was hat sich beim Battlepass geändert? Im Subreddit zu LoL und auf Youtube wurde der neue Battlepass auf dem Testserver diskutiert. Dort fiel auf, dass es im Pass nur noch einen Prestige-Skin zu erspielen gibt. Die restlichen Season-Skins, die seit 2025 in den verschiedenen Battlepasses enthalten sind, wurden ersetzt. Doch ganz raus sind sie nicht, denn die neuen Pandemonium-Skins sollen dieses Mal im Echtgeld-Shop angeboten werden.

Die ersetzten Plätze im Pass, bei denen es die Skins gab, werden mit Lootboxen (Orbs) aufgefüllt. Die Orbs enthalten eine Auswahl an verschiedenen dämonischen Skins, wie etwa zum Thema Blutmond oder Infernal. Der Prestige-Skin wird für den Champion Shaco sein.

Hier seht ihr einen ersten Gameplay-Trailer zu Season 2 in 2026 von League of Legends:

Video starten Der Trailer zu Season 2 in League of Legends zeigt die neuen Pandemonium-Skins Autoplay

Spieler fanden den alten Battlepass besser

Wie sind die Meinungen der Spieler? Laut dem Youtube-User Roxiua hätte Riot den Spielern lieber wieder die Wahl zwischen dem Prestige-Skin und den mythischen Essenzen lassen sollen.

Noch bevor der Battlepass im Jahr 2025 überarbeitet wurde, konnten die LoL-Zocker im Pass Marken erspielen. Diese Marken konnten anschließend für verschiedene Belohnungen ausgegeben werden. Darunter waren auch 150 von den mythischen Essenzen, mit denen im dazugehörigen Shop verschiedene Prestige-Skins gekauft werden konnten.

Auch der Top-Kommentar unter einem Reddit-Post bezieht sich auf den alten Battlepass. Reddit-User TheRizzMasta schreibt Folgendes: „Ich will einfach nur den alten Pass zurück, damit ich mir einen Prestige-Skin für einen Champ aussuchen kann, den ich auch spiele, statt mich mit [einem von Riot ausgewählten Champ] zufriedengeben zu müssen.“

Allgemein ist die Stimmung eher negativ in der Community. Viele Spieler schreiben, dass der Battlepass mit früheren Änderungen bereits verschlechtert wurde und jetzt erneut. Wie der Battlepass am Ende in der richtigen Version von LoL aussehen wird, könnte sich noch ändern.

Hat Riot etwas zum Battlepass gesagt? Laut Riot werde die kommende Season kürzer sein als die bisherigen. Das bedeutet, dass Akt 1 nur sechs Patches statt acht lang sein wird. Aufgrund dieser Kürzung sei auch der Battlepass angepasst worden, „damit sich der nötige Zeitaufwand im Verhältnis zur Länge der Season ungefähr gleich anfühlt.“ (via leagueoflegends.com)

Neben neuen Champs, Battle-Pässen oder anderen Spielelementen werden einige ältere Champions überarbeitet. Diese Reworks können die Optik verbessern, das Gameplay oder eben beides. Die Junglerin Shyvana hat im März 2026 das letzte Rework erhalten, doch Spieler sind der Meinung, ihr größtes Problem bestehe weiterhin: LoL bringt Rework für einen der ältesten Champs, doch sein größtes Problem bleibt