LoL ändert nach 14 Jahren einen Champ, bringt dringendes Rework – Fans ätzen: Das größte Problem besteht weiterhin

In League of Legends gibt es über 170 Champions und einige von ihnen haben schon viele Jahre auf dem Buckel. Um diesen Champs ein neues Leben einzuhauchen, bringt Riot Reworks heraus. Dabei wird manchmal die Optik oder das Gameplay angepasst, manchmal sogar beides. Im März 2026 kam das letzte Rework, allerdings sind einige Spieler nicht glücklich damit.

Um welchen Champ geht es? Die Junglerin Shyvana existiert seit 2011, also schon 14 Jahre, in League of Legends. Bereits im Jahr 2022 war Riot sich bewusst, dass Shyvana ein Rework benötigen könnte (via leagueoflegends.com). Während eines Votings, bei dem 5 Champs zur Auswahl standen, wurde Shyvana Zweite und musste Platz für den Champ Skarner machen. Dieser bekam im Jahr 2024 sein Rework.

Laut Riot sei Shyvana ein Champion, der das thematische Versprechen vor dem Rework nicht einlösen konnte. Die Entwickler wollten mit einem Rework die Fantasie einer „Kriegerin, die sich in einen feuerspeienden Drachen verwandelt“, wirklich zum Leben erwecken. Die Verwandlung zum Drachen ist jedoch ein Kritikpunkt, nachdem das Rework im März 2026 endlich Wirklichkeit wurde.

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Ohne Drache ist Shyvana nur ein Minion

Was kritisieren die Spieler? Im Subreddit zu LoL ist ein Beitrag aufgetaucht, der die neue Shyvana kritisiert. Der Reddit-User schreibt unter anderem: „Ihr Gameplay hat sich überhaupt nicht verändert. Sie springt rein und stirbt sofort. Ohne ihre Ulti ist sie nichts.“

Wie funktioniert die Ulti von Shyvana? Mit zugefügtem Schaden baut Shyvana Wut auf. Sollte der Wutbalken voll sein, kann sie die Ultimate benutzen und sich in einen Drachen verwandeln. Als Drache erhält Shyvana neue Funktionen für ihre Fähigkeiten, wodurch diese stärker werden.

Das ist allerdings fast genau die selbe Ultimate, die Shyvana schon vor dem Rework hatte. Es haben sich nur die Effekte für die anderen überarbeiteten Fähigkeiten geändert und es gibt einen kleinen Debuff, der die Gegner fliehen lässt.

Natürlich soll eine Ultimate stark und in den richtigen Momenten auch entscheidend für einen Kampf sein, jedoch ist die Gameplay-Mechanik, dass Shyvana ihre Ultimate mit Wut aufbauen muss, ein großes Problem der Spieler.

Was sagen weitere Spieler dazu? Das Problem mit der Ultimate sieht auch ein anderer Reddit-User und schreibt, dass Shyvana ohne ihre Drachenform eigentlich nur ein Kanonen-Minion sei, also ein NPC-Krieger des Teams.

Auch der Top-Kommentar mit über 1.500 Upvotes (Stand: 16. April 2026, um 13:30 Uhr) bezieht sich auf das eher weniger gelungene Rework des Gameplays. Dort wird Folgendes geschrieben: „Der Großteil der Arbeit floss in die Optik, das Gameplay war eher ein nachträglicher Gedanke.“

Riot möchte im Jahr 2027 eine neue Richtung mit League of Legends einschlagen. Das Spiel soll einmal überarbeitet werden und Technik- sowie Gameplay-Verbesserungen bekommen. Das Problem ist allerdings, dass es dafür im Jahr 2026 weniger Content geben wird. Riot konzentriert sich lieber auf die Updates in 2027: LoL bringt 2026 nur einen neuen Champ, dafür gibt es bald massive Änderungen