LoL: Früherer Weltmeister erklärt, welche furchtbaren Auswirkungen der WM-Sieg von T1 auf China hat

In League of Legends hat T1 jetzt zweimal in Folge die Weltmeisterschaft gewonnen. Der südkoreanische Midlaner Kim „Doinb“ Tae-sang (27) prophezeit, dass extrem negative Auswirkungen auf die chinesische Liga LPL zukommen. 80 % der chinesischen Profis würden 2025 durch Neulinge ersetzt werden, denn hohe Gehälter seien nicht mehr drin, das dicke Geld breche weg.

Wer ist Doinb? Der 27-Jährige ist eigentlich Südkoreaner, lebt und spielt aber schon so lange in China, dass er mittlerweile für viele als Chinese gilt. Es heißt sogar, sein Südkoreanisch habe mittlerweile einen chinesischen Akzent. Seine Karriere war eigentlich schon früh vorbei, nur seine Frau überzeugte ihn davon, es noch mal zu probieren.

Die große Stunde von Doinb kam 2019, als er die Weltmeisterschaft in LoL dominierte, damals mit seinem genialen Jungle-Partner Tian. Doinb galt beim Turnier als „Super-Carry“ und vernichtete die Träume von G2 im Finale, als er die Hoffnung Europas in Paris deklassierte und Caps und Perkz ihre Grenzen aufzeigte.

Doch sein Team FunPlusPhoenix hatte nach dem WM-Sieg keinen Erfolg mehr, das Team zerbrach schließlich 2021. Doinb hat das letzte Mal 2022 für ein professionelles Team gespielt und ist mittlerweile Streamer.

So kommentiert er den Sieg von T1: Doinb hat den Sieg von T1 und Faker bei den LoL Worlds 2024 live kommentiert und Faker als „Papa der LPL“ bezeichnet. Gegen den habe man einfach keine Chance.

Doinb glaubt: 2025 werden 80 % der Spieler der LPL neu sein

Welche Auswirkungen sieht Doinb für den Sieg? Doinb erklärte, warum die Niederlage des chinesischen Top-Teams BLG gegen die Nummer 4 in Südkorea so bitter sei:

Die LPL habe jetzt 3 Jahre in Folge keine Worlds mehr gewonnen. Für Investoren bedeute es, dass die Relevanz von LoL in China sinkt, weil man nicht mehr das dominante Team der Welt ist

Investoren hätten auf den Ausgang dieser Worlds gewartet, um zu entscheiden, ob sie neues Geld in die LPL schicken

Die Niederlage von BLG habe jetzt alles verändert

Für 2025 sieht Doinb einen beträchtlichen Gehaltswegbruch in der Liga, viele Profis müssten aufhören zu spielen.

Doinb rechnet damit, dass man 80 % neue Spieler sehen werde

Doinb deutet an, seine Karriere zu beenden

Kommt Doinb selbst noch mal zurück? Es sieht nicht so aus. Doinb sagt, er habe das ab dem heutigen Tag nicht mehr in der Hand. Offenbar rechnet er damit, dass ihm kein Team genug Geld zahlen würde, damit es sich noch mal lohnt.

Er will jetzt selbst ein Turnier ausrichten und überlegt danach in den Ruhestand zu gehen.

Viele Experten sehen den E-Sport von LoL 2025 im Wandel. Überall sollen die Gehälter einbrechen: In den USA, in China, sogar in den Regionalligen wie Deutschland. Nur ein Team könnte von dem großen Gehalts-Gemetzel verschont bleiben, eben die Weltmeister T1: Bei T1 laufen die Verträge von 4 Spielern aus, bleibt das Weltmeister-Team auch 2025 zusammen?