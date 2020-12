In League of Legends: Wild Rift starete heute, am 25. Dezember, das neue Event „Wukongs Herausforderung“. Das bringt den 50. Champion, den Affenkönig Wukong, den ihr euch sogar kostenlos erspielen könnt. Dazu habt ihr aber nur kurz Zeit.

Was ist das für ein Champion? Wukong ist ein Bruiser, der mit Tricksereien und Gruppenkontrolle kämpft. Mit seinem Stab kann er Gegner in die Luft schleudern und mit seinen anderen Fähigkeiten kann er sich tarnen, Klone herbeirufen und Feinde schnell erreichen.

Mit seinem Stab fügt er Feinden mehr Schaden zu, je häufiger er sie angreift und kann seine Angriffe sogar verstärken. Im neuen Champion-Highlight, das wir hier für euch eingebunden haben, seht ihr Wukong in Action:

Der Affenkönig ist vor allem für seine hohe Mobilität und seinem starken Schadens-Output bekannt, schon aus League of Legends. In Wild Rift könnte er sich gut in die oberen Bereiche der Tier-List aller Champions einreihen, vor allem auf der Top-Lane.

Wukong-Event schenkt euch den 50. Champion

Wie bekomme ich Wukong? Zusammen mit dem Event starteten heute insgesamt sieben Aufgaben, die ihr erfüllen könnt. Als Belohnung winken euch dabei blaue Partikel, EP-Boosts und ganz zum Schluss Wukong als Champion:

Mission Ziel Belohnung 1: Kämpf mit mir! Füge gegnerischen Champions 50.000 Schaden zu. 150 blaue Partikel 2: Disziplin und Geduld Gewinne 3 Spiele

ODER

spiele 3 Spiele mit mindestens einem ionischen Champion in deinem Team. Welche Kämpfer dazu zählen, findet ihr hier. 2 ERF-Boosts 3: Affiges Nachgeäffe Erziele 30 Kills/Unterstützungen

ODER

schleudere gegnerische Champions 25-mal hoch. 150 blaue Partikel 4: Innehalten und nachdenken Töte insgesamt 6 Elementardrachen mit deinem Team

ODER

spiele 2 Spiele als Kämpfer. 150 blaue Partikel 5: Meister und Schüler Spiele 5 Spiele

ODER

gewinne 1 Spiel mit Master Yi in deinem Team. 50 Poromünzen 6: Doppelt sehen Spiele 5 Spiele

ODER

gewinne ein Spiel mit einem vastayanischen Champion (Nami, Ahri oder Wukong) in deinem Team. 150 blaue Partikel 7: Eine schwierige Lektion Platziere oder zerstöre 25 Augen. Wukong

Ihr erhaltet die jeweils nächste Aufgabe, wenn ihr die vorhergehende abgeschlossen habt. Für einige der Aufgaben benötigt ihr auf jeden Fall mehr als ein Spiel, rechnet also entsprechend viel Zeit ein. Wenn euch die Siege schwerfallen, findet ihr hier Tipps von LoL-Spielern, die euch besser machen.

Alternativ könnt ihr den Champion auch einfach im Shop kaufen. Passend zum Event gibt es sogar ein Bundle mit dem wilden Affen. In dem steckt:

Wukong (mit 50 % Rabatt)

Vulkanischer Wukong (Skin)

General Wukong (Skin)

Wie lange dauert das Event? Wenn ihr euch Wukong kostenlos erspielen möchtet, solltet ihr euch beeilen. Das Event startete heute, am 25. Dezember 2020 um 01:00 Uhr deutscher Zeit und dauert nur bis zum 01. Januar 2021, ebenfalls um 01:00 Uhr. Ihr habt also lediglich eine Woche Zeit, um alle Aufgaben zu erledigen.

Das kommende Jahr hat aber noch viel mehr im Gepäck. Findet in unserem Ausblick auf MeinMMO, wie es jetzt und 2021 mit LoL Wild Rift weitergeht.