„Hassen es alle, mit mir zu spielen?“ – LoL-Profi findet heraus, dass er die anstrengendste Art Mitspieler ist

Jeder Spieler von League of Legends ist einzigartig und hat einen eigenen Spielstil. Manchmal ist eine eigene Art zu spielen jedoch für die Teammates etwas anstrengend. Ein LoL-Profi hat jetzt herausgefunden, dass er zur anstrengendsten Art gehört.

Um welchen Profi geht es? Der schwedische Supporter Rekkles spielt seit 2012 professionell League of Legends. Früher war er als ADC unterwegs und konnte einige Erfolge erzielen, darunter mehrere Titel in der LEC, der europäischen Liga.

Später wechselte er zum Support und gewann mit dem Streamer-Team Los Ratones gleich zweimal die EM. Aktuell ist er Teil des Teams Witchcraft, in dem er auch mit seinem langjährigen ADC-Partner Crownie spielt.

Was hat Rekkles gesagt? In einem Clip aus seinem Stream auf Reddit spricht Rekkles über seine Bedenken als Teammate. Dort fragt er sich Folgendes: „Hassen es alle, mit mir zu spielen?“

In dem gleichen Clip äußert er seine Wahrnehmung von sich selbst und sagt, er habe gedacht, dass er immer ein gutes Teammitglied gewesen sei.

Der Grund für seine Zweifel seien verschiedene Situationen gewesen, in denen andere Profis ihn kritisierten. Einer der Hauptgründe war ein Clip seines Teammates Crownie (reddit.com).

Rekkles’ langjähriger Partner beleidigt ihn während einer Runde in LoL

Was hat Crownie gesagt? Während einer Solo-Runde spielte Crownie zufällig mit Rekkles zusammen. Wie auch in der Profi-Szene waren beide zusammen auf der Botlane als ADC und Support, jedoch werden die Namen der Spieler im Solo-Ranked durch andere Namen des LoL-Universums ersetzt.

Das bedeutet, Crownie wusste nicht, dass es sich bei seinem Support um Rekkles gehandelt hatte. Als die Runde sich dem Ende näherte, fing Crownie an, Rekkles für seinen Spielstil zu beleidigen. Er habe seine Ulti nicht benutzt, um Crownie zu retten.

Weiter beleidigte er Rekkles als „Dogshit“ und sei der Meinung, dass so ein Verhalten permanent gebannt gehöre. Zusätzlich kritisiert Crownie die Champion-Auswahl von Rekkles, was ihn in seiner Meinung zum Permabann bestärkte.

Wie fand Crownie heraus, dass er Rekkles beleidigte? Nachdem ein Match beendet ist, wird ein Bildschirm aufgerufen, bei dem die Spieler sich gegenseitig ehren können. Dort merkte Crownie schließlich, dass es sich um Rekkles handelte.

Fans finden einen Grund für den Hass auf Rekkles

Was sagen Fans zu dem Thema? Der Reddit-User Dependent_Swan_8142 nennt einen Grund für den Hass auf Rekkles und schreibt: „Nattynat (einer der Profis, die ihn kritisierten) sagte, es liege daran, dass Rekkles sich selbst komplett stummgeschaltet hat, sodass es unmöglich ist, während des Spiels mit ihm zu kommunizieren.“

Auch andere User schreiben, dass Rekkles oft den sogenannten Fullmute einschalte. Das beschreibt, wenn ein Spieler jegliche Kommunikation mit seinem Team blockiert. Besonders wird das Blockieren der wichtigen Pings an Rekkles kritisiert (reddit.com).

Warum ist ein Fullmute anstrengend? Kommunikation ist in einem kompetitiven Spiel wie LoL eines der wichtigsten Elemente. Ein Fullmute-Spieler gehört zu den anstrengendsten, denn ein Fullmute verhindere, dass er jemals gut mit seinem Team im Einklang spielen könne. (reddit.com).

Fans nennen einen weiteren Grund: Der Spielstil von Rekkles wird ebenfalls als ein Grund seiner Fans benannt. Er spiele für die KDA (Kills, Deaths, Assists), also so wenig wie möglich sterben und so viele Kills oder im Fall eines Supporters Assists sammeln (reddit.com).

Der Reddit-User Cryptidangel schreibt, dass dieser Spielstil unbeliebt bei aggressiven Solo-Spielern sei und Rekkles deshalb nicht gerne gemocht werde als Teammate.

Das letzte Team von Rekkles, Los Ratones, löste sich im Februar 2026 auf. Ein letzter Versuch, um in die LEC zu kommen, scheiterte vor fast 600.000 Zuschauern auf Twitch. Mit Team Witchcraft versucht er jetzt, neue Erfolge zu erzielen, allerdings verriet er in einem Stream, dass er schon bald nach neuen Alternativen suche: „Die Rückkehr des ADC-Königs“ – LoL-Profi macht Fans Hoffnung auf ein Comeback in seiner alten Rolle