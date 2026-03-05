Das neue LoL-Team eines Twitch-Streamers existiert erst wenige Stunden, ist schon bei der EM dabei

Erst seit kurzer Zeit existiert ein neues Team in League of Legends rund um den Twitch-Streamer Nemesis. Das hält die Spieler jedoch nicht davon ab, schon bei der nächsten EM dabei zu sein.

Wer ist Nemesis? Der Midlaner aus Slowenien, Nemesis, ist seit 2014 in der Profi-Szene von League of Legends aktiv. Mit Fnatic konnte er 2020 den 5. – 8. Platz der Weltmeisterschaft erreichen. Dort spielte er bereits mit dem Toplaner Bwipo und ADC Rekkles zusammen.

Im Jahr 2025 spielte er für Los Ratones, das Team von Twitch-Streamer Caedrel, mit dem er 2-mal Europameister wurde. Trotz einiger Erfolge reichte es nicht, um in der beliebten europäischen Liga, der LEC, zu spielen. Los Ratones kündigten ihr Ende am 12. Februar 2026 an.

Wie heißt das neue Team? Am 4. März 2026 um 21:00 Uhr machte Nemesis das neue Team in seinem Livestream auf Twitch öffentlich. Zur ungefähr selben Zeit wurde auch ein X-Beitrag gepostet, der das Team Witchcraft vorstellt.

Das neue Team darf direkt bei der EM mitmachen

Warum darf Witchcraft bei der EM teilnehmen? Es ist durchaus ungewöhnlich, für ein neues Team direkt zu großen Turnieren eingeladen zu werden. Allerdings besteht Witchcraft aus bekannten Spielern, die fast alle für Los Ratones gespielt haben.

Der Toplaner Bwipo wurde als einziges Mitglied erneuert und ersetzt den Twitch-Streamer TheBausffs. Bwipo ist ebenfalls seit mehreren Jahren in der Profi-Szene von LoL tätig, fiel allerdings im Jahr 2025 mit abfälligen Äußerungen gegenüber Frauen auf.

Ein Reddit-User schreibt, Witchcraft habe den Platz von Los Ratones (LR) bekommen und dürfe bei der EM mitmachen, da sie während des Qualifiers ihr letztes Turnier, die LEC Versus, spielten.

Auch auf der Seite liquidpedia.net wird Witchcraft als eins von zwei Teams aufgeführt, die eine direkte Einladung erhalten haben. Das andere Team ist Karmine Corp Blue, das ebenfalls beim LEC Versus antrat.

Wer spielt bei Witchcraft? Das neue Team rund um Midlaner Nemesis besteht aus den folgenden Mitgliedern:

Bwipo auf der Toplane

Velja im Jungle

Nemesis als Midlaner

Crownie als ADC

Rekkles ist der Support

Jeder außer Bwipo spielte bereits in Los Ratones zusammen. Es scheint also, als kennen sich die Spieler untereinander bereits gut.

Nachdem Bwipo aus seinem letzten Team, Flyquest, entlassen wurde, spielte er für zwei kleinere Teams. Jetzt ist er das erste Mal wieder mit Veteranen der Szene zusammen. Nach seinen abfälligen Äußerungen wurden einige Maßnahmen getroffen, die ihn aus einem neuen Video zu den Worlds von League of Legends entfernten: Das Musikvideo zu den Worlds von LoL erscheint jetzt später, weil sich ein Spieler abfällig gegen Frauen geäußert hat