LoL: Im Finale der LEC liegt ein verfluchtes Team mit 9.300 Gold vorne – Bricht spektakulär zusammen

In League of Legends fand am Sonntag, dem 28.7., das Finale in Europa statt. Die beiden wichtigsten europäischen Teams trafen aufeinander: Die leidgeprüften Fnatic und die vom Erfolg verwöhnten G2. Fnatic begann jede Partie im europäischen Finale des Spring Splits 2024 stark, aber die Serie endete in einer großen Enttäuschung.

Das ist die Situation um Fnatic:

Fnatic ist das Team in Europa mit der größten Tradition und den meisten Fans. Fnatic wurde 2011 mit dem legendären xPeke Weltmeister und dominierte in den ersten Jahren, 2013 bis 2015, die europäische Liga. Auch 2018 wurde man noch 2-mal Meister.

Ab seit einigen Jahren ist der Wurm drin: Die großen Rivalen G2 warben 2019 den besten Spieler Caps ab. Das Team wurde 5-mal Zweiter. Man gewann einfach keinen Titel mehr, es ist wie verhext.

Aber im Spring Split 2024 sollte jetzt alles anders werden, denn im Halbfinale schlug man überraschend G2, die ins Loser’s Bracket mussten. Doch dort setzte sich G2 durch und stand nun gegen die in den Playoffs unbesiegten Fnatic im Finale.

Abseits vom E-Sport dreht sich in LoL gerade alles um den neuen Modus Swarm:

Fnatic verliert das Finale in LoL auf die schlimmste Art

Wie ging das Finale aus? G2 schlug Fnatic in 3 Spielen mit 3-0. Der Schmerz bei Fnatic geht weiter.

G2 holt sich damit den 4. Titel in Folge. Aber die Art, wie Fnatic das Finale verlor, tut besonders weh.

Einer der entscheidenden Momente in Spiel 3:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Fnatic verspielt 3-mal in Folge den Gold-Vorteil

Wie war das Match? Aus Sicht der Fans von Fnatic war es brutal, denn in jedem Spiel lag Fnatic eigentlich vorne, verspielte aber den Gold-Vorsprung und verlor doch noch. Ein Fan führt aus, dass Fnatic im 1. Spiel 4.000 Gold Vorsprung hatte, im 2. Spiel 6.000 und im letzten Spiel gar 8.000.

Mit 16 zu 20 Kills, 18 zu 22 und 18 zu 19 gingen alle 3 Spiele knapp aus, aber letztlich hatte jedes Mal G2 die Nase vorn.

Mit dem Wechsel von Caps 2019 zu G2 begann das Elend für Fnatic. Er wirkt jetzt wie ein Fluch für sein früheres Team.

Im 3. Spiel dominiert Fnatic 22 Minuten lang total, verspielt dann alles in 7 Minuten

So analysiert die Fachpresse das Match: Die Seite Dotesports glaubt, Fnatic sei “spektakulär zusammengebrochen”, als sie einen Gold-Lead von 9.300 Gold nach 22 Minuten im 3. Spiel innerhalb von 7 Minuten verspielten.

Dotesports spricht von einem “Mentalen Block”, den sich Fnatic im April eingehandelt haben könnte. In Finale des Summer Splits 2024 entwickelte sich Hans Sama zum Albtraum für Fnatic und entschied das Match mit einem Pentakill.

Caps hatte G2 mit einem spektakulären Backdoor-Play vorher auf die Straße zum Sieg geführt.

Europäische Fans haben jetzt schon Angst vor den Worlds: “Das wird eklig”

So wird das kommentiert: Auf reddit sieht man beide Teams kritisch. Es heißt:

Das muss einer der schlechtesten 3-0-Siege in der Geschichte des Gaming sein: Fnatic habe jedes Spiel aus einer klaren Sieges-Position heraus verloren.

Das ist einer der schmerzhaftesten Aufeinandertreffen von Fnatic und G2.

Ein dritter Spieler sagt: Eine der schlechtesten Serien in der Geschichte der LEC. Wie kann man sich von G2 3-0 schlagen lassen, wenn die im Early Game so schlecht sind: Es wurde in jedem Spiel schlimmer. Game 3 war peinlich. Das war wirklich schon gewonnen.

Das Schlimmste sei, dass der Sieg G2 auch nichts bringe. Man könne Teams aus Asien nicht 5.000 Gold Vorsprung nach 20 Minuten lassen.

Die Fans fürchten jetzt für die Worlds 2024 das Schlimmste.

Die Geschichte zwischen G2 und Fnatic als die beiden größten LoL-Teams in Europa reicht lange zurück. Immer wieder gibt es spektakuläre Partien zwischen den beiden Rivlaen. Wer wissen will, wie der “mentale Block” entstand, unter dem Fnatic jetzt angeblich leidet, sollte sich unseren Artikel zum letzten Finale anschauen: Erz-Rivalen kämpfen in LoL um die Meisterschaft in Europa: 2 Pentakills entscheiden das Match