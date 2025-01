Er vermasselte uns die letzte Chance auf einen Weltmeister-Titel in LoL, jetzt ist der Super-Carry zurück

Der Südkoreaner Kim “Doinb” Tae-sang (28) kehrt zu League of Legends zurück: Er war das große Hindernis, an dem 2019 die Träume Europas zerplatzten, wenigstens noch einmal Weltmeister in LoL zu werden. Er vernichtete die Hoffnungen der damaligen goldenen Generation um Perkz, Jankos und Caps. Und das gnadenlos.

Das war die Situation für G2 im Jahr 2019: 2019 war eigentlich das Jahr, in dem es möglich gewesen wäre, dass das Vorzeige-Team Europas G2 sich den Weltmeister-Titel schnappt:

Man hatte sich vorher den besten Spieler von Fnatic, Caps, gekrallt und die Spieler von G2 waren in ihrer Blütezeit

Die Worlds fanden in Europa statt, man hatte also Heimspiel

Die Konkurrenz war irgendwie von der Rolle: Faker hatte bei T1 verhältnismäßig schwache Mitspieler, DAMWON Gaming um Showmaker war noch zu grün hinter den Ohren und hielt dem Druck nicht stand – auch die Chinesen waren 2019 plötzlich besiegbar

Super-Carry vernichtete die Träume Europas

Warum lief’s dann nicht? G2 ging mit breiter Brust ins Finale gegen FunPlus Phoenix in Paris und kassierte da eine furchtbare Abreibung. Sie verloren mit 0-3.

Besondere Schmach: Der ADC von FunPlus Phoenix, Lwx, starb nicht ein einziges Mal und drückte G2 dann noch einen harten Spruch rein.

Der zentrale Spieler von FunPlus Phoenix war damals „Doinb“, der als „Super-Carry“ bekannt war und mit seiner kreativen Spielweise das Match dominierte. Der spielte mit seinem genialen Jungle-Partner Tian zusammen und die beiden wechselten sich ab, wer die Kills macht und wer sie vorbereitet.

An Doinb war zu der Zeit kein Vorbeikommen.

Doinb nahm sich 2 Jahre Auszeit von Profi-LoL

War er jetzt lange weg? Ja, Doinb hatte 2022 eigentlich seine Karriere beendet und ist Streamer geworden. Er analysierte das aktuelle Geschehen in League of Legends.

Der Südkoreaner, der seit vielen Jahren in China spielt und lebt, hat aber immer wieder mit seiner Rückkehr geliebäugelt. Nachdem T1 aber China bei den letzten Worlds demoliert hatte, prophezeite er: Aus der chinesischen Liga LPL werde jetzt so viel Geld abfließen, dass er sich eine Rückkehr kaum noch vorstellen könne.

Doch offenbar hat sich Doinb noch mal umentschieden: Nach einer 2-jährigen Pause wird der Weltmeister von 2019 wieder professionell LoL in China spielen. Er hat bei dem Team Ninjas in Pyjamas unterschrieben.

Die chinesische Liga startet am 12. Januar, Doinb wird sein 1. Match am 19. Januar absolvieren. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass es 2025 nicht noch mal für so einen dominanten WM-Lauf wie 2019 reicht. Aber auch Europa ist heute meilenweit vom Titel entfernt. Die damalige goldene Generation von G2 ist mittlerweile halb in Streamer-Rente: Die Helden Europas, Perkz und Jankos, spielen wohl wieder gemeinsam LoL, weil Riot die Regeln ändert