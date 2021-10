LoL: Koreaner fällt vernichtendes Urteil über den besten Spieler Europas

In League of Legends dominiert Südkorea die LoL Worlds 2021: Alle Teams aus Europa und den USA sind bereits ausgeschieden. Der Koreaner Gwak „bdd“ Bo-seong (22) fällt jetzt ein hartes Urteil über den besten Spieler in Europa, den Kroaten Luka „Perkz“ Perković (23): Er sagt, westliche Spieler interessierten sich nicht wirklich für die Laning-Phase und seien auch nicht gut darin.

Das ist die Situation:

Bei den LoL Worlds 2021 traten 3 Teams aus den USA und 3 Teams aus Europa an. 4 schieden in der Gruppenphase aus, die anderen beiden zerriss es im Viertelfinale chancenlos gegen südkoreanische Teams.

Der Kroate Perkz gilt als bester Spieler Europas, wechselte vor der Saison aber in die USA: Cloud9 war die letzte Hoffnung eines Teams im Westen, überhaupt noch was bei den Worlds zu reißen.

Doch Cloud9 zerschellte im Viertelfinale chancenlos an Gen G., einem südkoreanischen Team, das als eher bieder und langweilig gilt. Denen fehlen die Stars von T1 (Faker) oder DWG KIA (Showmaker). Der Midlaner der Südkoreaner, Bdd, fällt jetzt ein hartes Urtel über Perkz.

„Westliche Spieler interessieren sich nicht wirklich für die Laning-Phase“

Das sagt Bdd zu Perkz: Im Gespräch mit der koreanischen Seiten Inven wird Bdd gefragt, was er zum Match-Up gegen Perkz sagen kann:

Eine Sache, die ich bei den LoL Worlds 2021 gelernt habe, ist: Westliche Midlaner interessieren sich nicht wirklich fürs Laning und sie sind auch nicht sehr gut darin. Also liefen die Dinge genauso, wie ich sie erwartet habe. BDD

Wie liefen die Dinge denn? In dem Match-Up gegen Perkz spielte BDD die Champions Aatrox (2-2-4), Syndra (1-1-15) und Zoe (1-3-13). Es fällt auf, dass er als Midlaner vor allem Assists für sein Team gesammelt hat. Die Kills erzielten dann, je nach Match, der Jungler, Top-Laner oder Botlaner.

Perkz spielte in der Serie Yasuo (5-4-2), Sylas (4-6-0), und Syndra (0-2-5). Der konnte keinen wirklichen Einfluss auf das Match nehmen.

Vor dem Match hatte Perkz sich noch auf Faker berufen: Er könne BDD schlagen. War aber nicht so.

Sehen das andere auch so? Ja, es scheint unter den Koreanern eine verbreitete Meinung zu sein, dass westliche Spieler einfach nicht gut in der Laning-Phase sind.

So sagte der Top-Laner von DWG KIA, Khan, dass westliche Spieler nicht wirklich stark in der Lane sind, daher konnte sein Midlaner Showmaker sogar die „Predator“-Rune nutzen, welche die Laning-Phase schwerer macht, aber das Gruppenspiel erleichtert.

Khan sagt, Showmaker war sich sicher, dass er seine Lane im Kampf gegen die MAD Lions im Viertelfinale ohnehin gewinnen würde.

Auf reddit glaubt man, das Urteil von Bdd komme daher, weil westliche Teams in der Laning-Phase bereits das Team-Play und Roamen betonen und dafür die Dominanz in der Lane aufgeben.

Showmaker gilt aktuell als bester Spieler der Welt, er ist Midlaner.

Was ist denn die Laning-Phase? Die „Laning-Phase“ sind die ersten ungefähr 15 Minuten eines LoL-Spiels, in denen die Spieler relativ fest auf ihren Positionen bleiben und versuchen, möglichst viele Minions auszuschalten und so Erfahrungs-Punkte und Gold sammeln.

In dieser Phase kommt es vor allem auf Disziplin und mechanische Skills an – in späteren Phasen des Matches werden Taktik, Strategie und Gruppenkämpfe wichtiger.

Korea dominiert die LoL Worlds 2021 deutlich

Was hat sich da geändert? Früher waren die West-Team wie G2 bekannt dafür, in der Laning-Phase relativ chaotisch und aggressiv zu spielen, damit aber Gegner aus dem Konzept zu bringen. In der Gruppenkampf-Phase zeichnete sich dann das starke und kreative Team-Play des Teams aus. Nachteile aus der Laning-Phase konnten durch überragende Aktionen und gute Nerven ausgeglichen werden.

Teams aus China galten hingegen als stark und bissig in der Laning-Phase: Sie suchten kleine Vorteile, um die zu „snowballen“, also weiter auszubauen. Das chinesische LoL wirkte häufig wie eine wilde Prügelei in der Laning-Phase.

Die Teams aus Südkorea galten „in ihrer schwachen Phase“ als „zu passiv“ und „zu bieder“. Ihr methodisches Spiel fruchtete in früheren Metas nicht so richtig, sondern hatte Schwierigkeiten gegen die „Aufs Maul“-Taktik aus China oder das chaotisch-kreative Spieler des westlichen Top-Teams G2.

Bei der aktuellen Lol Worlds 2021 sind die Koreaner mit ihrem Spielstil aber überlegen. Aktuell sind 3 der verbliebenen 4 Teams aus Südkorea.

Was könnten die Gründe sein? Auf reddit herrscht grade Katzenjammer. Die europäischen Fans nennen mehrere Gründe, warum der Westen grade so schwach dasteht:

Einer sagt, die guten Spieler aus Europa seien jetzt auf 2 Kontinente verstreut.

Ein anderer sagt, wer in China oder Korea zu oft seine Lane verliere, werde gegen einen jüngeren Profi ausgetauscht – dieser Druck fehle im Westen.

Ein dritter erwähnt den „SoloQ“-Gap: Koreaner und Chinesen könnten in ihrer heimischen SoloQ gegen starke Gegner die Laning-Phase üben – im Westen könnte man das nicht. Dafür sei das Niveau zu schwach. Westliche Spieler müssten schon in ein Bootcamp nach Südkorea, um starke Trainingspartner zu finden.

