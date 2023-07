Die beliebtesten Logitech Gaming-Mäuse mit bis zu 56 % Rabatt im Angebot beim Prime Day

Eine der beliebtesten Gaming-Mäuse gibt es aktuell für nicht mal die Hälfte bei Amazon zum Prime Day.

Mäuse bei Amazon? Ja, aber ich rede von der guten Art Mäuse. Die Art, die euch in euren Spielen besser zielen lassen oder euch nervigen Kabelsalat ersparen. Beim Prime Day 2023 gibt es aktuell zwei besonders beliebte Nager von Logitech mit teils drastischen Rabatten!

Der Bestseller hat den fettesten Rabatt

Die Logitech Hero G502 ist nicht grundlos ein Bestseller bei Amazon. Sie liegt sehr angenehm in der Hand und bietet für eine Maus dieser Preisklasse ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist jetzt am Prime Day endgültig unschlagbar geworden, denn ihr bekommt sie jetzt gerade mit 56% Rabatt für nur noch 39,90€!

So viele Features zu diesem Preis suchen ihresgleichen: Auf ihr könnt ihr bis zu 5 Profile speichern, die ihr per Tastendruck wechseln könnt. So wechselt ihr fliegend zwischen verschiedenen Spielen und auch Office-Betrieb. Ihre 11 Tasten lassen sich per Software programmieren und auch mit Tastenkürzeln und Makros belegen, die ihr auch beim Surfen oder Arbeiten benutzt.

Dank der Abtastrate von bis zu 25600 DPI sind die Bewegungen eures Mauszeigers butterweich und unterstützt eure Zielsicherheit in jedem Online-Match. Das Mausrad lässt sich ebenfalls per Taste verstellen. Ihr wählt zwischen dem klassischen »Einrasten« in mehreren kleinen Stufen, oder ihr entsperrt es und könnt so stufenlos und blitzschnell über Websites und Dokumente scrollen.

Selbst das Gewicht lässt sich anpassen. Auf der Unterseite könnt ihr bis zu fünf 3,6g schwere Gewichte so platzieren, wie ihr es am angenehmsten findet.

Das i-Tüpfelchen ist die ebenfalls einstellbare Beleuchtung, die ihr entweder mit anderen Logitech-Peripheriegeräten synchronisieren könnt, oder je nach Profil gesondert einstellen könnt.

Lieber kabellos und weniger Umfang?

Sucht ihr für eure Lieben eine unkompliziertere, kabellose Maus mit wenig Schnickschnack, dann kann ich euch die Logitech G305 LIGHTSPEED ans Herz legen. Sie kostet aktuell mit 30% Rabatt nur 29,90€ und ist super für den normalen Hausgebrauch, oder für unterwegs geeignet.

Sie besitzt den gleichen Sensor, wie die Hero G502 mit bis zu 25600 DPI, geschmeidiges Arbeiten ist also garantiert. Mit ihrem schlanken Design ist sie ideal für unterwegs oder kleinere Hände. Seid ihr auf Achse, könnt ihr den Empfänger auch einfach in der Maus verstauen.

Auch hier sind die Tasten programmierbar, so viele wie bei der Hero G502 habt ihr aber natürlich nicht zur Verfügung. Die sechs verfügbaren Tasten sollten den allermeisten allerdings locker ausreichen.

Dank der Lightspeed-Technologie ist die G305 trotz drahtloser Übertragung Gaming-tauglich. Eure Bewegungen und Eingaben werden mit nur 1ms Verzögerung an den Empfänger übertragen, sind also für den normalen Gamer nicht spürbar.

Kaum spürbar ist auch der Batterieverbrauch. Bis zu 250 Stunden könnt ihr eure Maus verwenden, bevor ihr die Batterie austauschen müsst.

