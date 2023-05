Sichert euch jetzt den perfekten LG OLED TV für PS5 im Angebot und die Premium Magical Remote gibt’s gratis obendrauf

Schnappt euch jetzt bei MediaMarkt einen erstklassigen LG OLED TV mit 120Hz und HDMI 2.1 im Angebot und die Premium Magic Remote gratis dazu.

Der LG OLED C27LA bietet eine nahezu perfekte Bildqualität für Filme, Serien und beim Zocken mit PS5 oder Xbox Series X. Bei MediaMarkt ist das Modell mit 55 Zoll jetzt im Angebot. Die Premium Magic Remote gibt’s außerdem gratis obendrauf!

LG OLED TV im Angebot + Premium Remote gratis

Darum geht’s: Der LG OLED TV mit der Auszeichnung C27LA kommt direkt aus dem High-End-Segment in euer Wohnzimmer. Die Bildqualität ist dank extrem hoher Kontraste und tiefem Schwarz kaum zu toppen. 120Hz und HDMI 2.1 für Gaming in 4K mit bis zu 120 FPS auf PS5 oder Xbox Series X sind ebenfalls an Bord.

Gratis dazu gibt es die Premium Magic Remote von LG. Die überzeugt im Vergleich mit der mitgelieferten Fernbedienung durch ein elegantes und robustes Metallgehäuse. Sie verfügt außerdem über ein Mikro für Google Assistant oder Alexa, Schnellzugriffstasten für eure Streamingdienste und die praktische Mauszeiger-Funktion.

So gut ist das Angebot: Für das Paket zahlt ihr bei MediaMarkt aktuell nur 1199€. Der Versand ist gratis und das Angebot gilt noch bis zum 17. Mai.

Aktuell findet ihr den LG OLED TV nirgends günstiger als hier. Die UVP des Fernsehers liegt bei 2249€. Amazon bietet zurzeit den selben Preis wie MediaMarkt. Die Premium Magical Remote hat eine UVP von 299€, ist bei MediaMarkt aber gerade für 79,99€ im Angebot.

Schnappt euch jetzt das clevere Set aus TV und Premium Remote!

Die wichtigsten technischen Daten des TVs:

Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel 4K Bildwiederholungsfrequenz 120 Hz Bildverbesserungssystem Cinema HDR mit Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG, AI Picture Pro, AI Brightness Control, Filmmaker Mode, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, AI Upscaling, Autocal Fähig (Calman) mit Zugriff auf LUT-Niveau Bildverhältnis 16:9 High Dynamic Range (HDR) Cinema HDR (Dolby Vision IQ™, HDR10 Pro und HLG) Anschlüsse 4x HDMI 2.1

Perfekt für PS5

Wenn ihr eine PS5 oder Xbox Series X zum Zocken nutzt, wollt ihr natürlich das Maximum aus eurer Konsole herausholen. Der LG OLED TV im Angebot liefert euch genau das. Die Hardware-Experten von rtings.com haben den Fernseher auf Herz und Nieren getestet und kommen dabei zu folgendem Fazit:

Der LG C2 ist ein fantastischer Fernseher für Spiele. Er hat eine extrem schnelle Reaktionszeit, so dass hinter sich schnell bewegenden Objekten fast keine Unschärfe zu erkennen ist. Außerdem hat er eine geringe Eingabeverzögerung für ein reaktionsschnelles Spielerlebnis und unterstützt alle drei Formate mit variabler Bildwiederholrate. Er ist voll kompatibel mit allem, was die PS5 und Xbox Series X bieten, einschließlich 4k @ 120Hz Gaming. Alle vier HDMI-Anschlüsse unterstützen die volle Bandbreite von HDMI 2.1, was ideal ist, wenn Sie beide Konsolen haben oder auch einen PC anschließen möchten.

Pro Nahezu unendliches Kontrastverhältnis für perfekte Schwarztöne

Entfernt automatisch 24p-Ruckeln von jeder Quelle

Fantastische Behandlung von Reflexionen

Geringe Eingabeverzögerung.

Beeindruckende Gaming-Funktionen Contra Einige Probleme mit der Gleichmäßigkeit, insbesondere in einem bestimmten Winkel

