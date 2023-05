Perfekt für Gaming: LG OLED TV mit Wandhalterung jetzt so günstig wie nie bei Amazon

Schnappt euch jetzt bei Amazon einen LG OLED TV mit 65 Zoll im schicken Galley Design mit Wandhalterung für PS5 supergünstig im Angebot.

Wenn ihr euren Fernseher an der Wand montieren wollt, hat Amazon gerade das perfekte Modell für euch im Angebot. Dank integrierter Wandhalterung und besonders schlankem Gallery Design fällt dieser LG OLED TV zwischen euren Bildern kaum auf und wird trotzdem zum Hingucker.

Der LG OLED65G29LA aus dem Modelljahr 2022 bietet alle Features, die ihr euch von einem High-End-Fernseher wünschen könnt. Die OLED-Technologie sorgt für unendliche Kontraste und tiefe Schwarztöne und lässt euch so eure Lieblingsfilme oder -spiele so schön wie noch nie genießen.

Dank 120Hz und HDMI 2.1 holt ihr auch beim Zocken mit der PS5 oder Xbox Series X/S das Maximum aus eurer Konsole heraus. Das Gerät ist besonders schmal designt und kommt mit einer integrierten Wandhalterung.

Das Angebot: Bei Amazon kostet der LG OLED TV aktuell nur noch 1753,99€. Der Versand ist komplett kostenlos.

Die UVP des Fernsehers liegt mit 3599€ deutlich darüber. Vor dem Angebot von Amazon lag der Tiefstpreis noch bei 1899,99€. Das Modell war also noch nie so günstig zu haben wie jetzt! (Quelle: geizhals.de)

Die wichtigsten Daten auf einen Blick:

Wenn ihr eure Next-Gen-Konsole so richtig nutzen wollt, braucht ihr einen Fernseher wie den, der hier vorgestellt wird. PS5 und Xbox Series X/S ermöglichen 4K-Gaming mit bis zu 120 FPS. Das klappt allerdings nur, wenn der TV 120Hz unterstützt und HDMI 2.1-Anschlüsse aufweist.

Der G2 von LG hat beides und kann auch sonst auf ganzer Linie überzeugen, wie der Test der Hardware-Experten von rtings.com beweist:

Der LG G2 OLED bietet ein hervorragendes Spielerlebnis. Er hat eine nahezu sofortige Reaktionszeit, was zu kristallklaren Bewegungen führt sowie eine geringe Eingabeverzögerung für ein reaktionsschnelles Spielerlebnis. Er verfügt über eine große Auswahl an zusätzlichen Gaming-Funktionen, einschließlich der Unterstützung aller drei Formate mit variabler Bildwiederholfrequenz, und ist voll kompatibel mit allem, was die PS5 und die Xbox Series X|S zu bieten haben, einschließlich 4k @ 120Hz Gaming. Seine vier HDMI-Anschlüsse unterstützen alle die volle Bandbreite von HDMI 2.1 – ideal, wenn Sie beide Konsolen haben oder auch einen PC anschließen möchten.