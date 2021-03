LG OLED 4K TV mit HDMI 2.1 jetzt bei Saturn zum Spitzenpreis kaufen

Diese Modelle & Größen gibt es im Angebot: Neben der CX-Reihe ist auch die BX-Reihe bei Saturn im Deal. Wem also der etwas schwächere Prozessor (Alpha 9 vs. Alpha 7) mit der geringeren Spitzenhelligkeit nichts ausmacht, kann einen OLED 4K TV noch günstiger kaufen.

Es gibt wieder neue Angebote rund um 4K-Fernseher von LG. Dieses Mal gibt es den LG OLED CX in drei Größen im Angebot deutlich günstiger. So stark reduziert, waren diese TVs schon seit dem Black Friday nicht mehr und erreichten selbst dort nicht diesen Preis. Das ist also jetzt eine gute Gelegenheit euch einen der besten 4K TVs für die neuen Konsolen zu kaufen.

