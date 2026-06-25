Letzte Chance: Nur noch heute könnt ihr günstige Hardware und mehr beim Prime Day von Amazon ergattern

Die seit dem 23. Juni laufenden Angebote mit zahlreichen Rabatten zum aktuellen Prime Day von Amazon gehen in Kürze zu Ende.

Amazon Prime Day

Jetzt zu den Angeboten

Nur noch bis einschließlich 26. Juni läuft die große Prime-Day-Aktion bei Amazon mit zahlreichen Angeboten aus den unterschiedlichsten Produktkategorien. Um Mitternacht ist dann offiziell Schluss mit den günstigen Preisen.

Wer bei den teils wirklich günstigen Angeboten noch zugreifen möchte, sollte sich dementsprechend beeilen. Einige der lohnendsten Angebote hatten wir in den vergangenen Tagen bereits herausgesucht und vorgestellt.

Mit dabei sind zum Beispiel ein Gaming-Headset von Razer zum Tiefstpreis für unter 30 Euro, ebenso wie ein riesiger Gaming-Monitor von Samsung. Auch werden eine besonders schlanke GeForce RTX 5080 und ein Gaming-Laptop mit RTX 5070 günstig wie nie angeboten.

Aufgrund der schieren Anzahl der günstigen Angebote war das aber natürlich noch nicht alles. So gibt es etwa auch Amazons smarten Lautsprecher Echo Dot Max, die Apple Watch Series 11 oder einen starken Wi-Fi-7-Router von Asus aktuell noch im Preistief.

Alle Prime-Day-Angebote finden sich auf der Übersichtsseite bei Amazon

Ebenfalls historisch günstig sind ein sehr erschwinglicher Laptop in Form des Asus VivoBook mit 16 GByte RAM und Windows 11, ein aktueller Intel-Prozessor mit dem Core Ultra 7 270K Plus oder auch ein Einstiegs-OLED-TV von LG mit 48 Zoll Bildschirmdiagonale.

Wenn ihr es etwas größer mögt, ist aber beispielsweise auch eine zur Wandmontage gedachte Version des letztjährigen Topmodell LG OLED G5 in 65 Zoll besonders günstig. Das ist aber nur ein kleiner Eindruck von den heute endenden Angeboten, die teils auch wechseln. Alle Angebote findet ihr auf der Übersichtsseite bei Amazon:

Weitere Angebote: RTX-5060-Laptop, GTA-6-Vorbestellung, WLAN-Repeater und smartes Türschloss

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel auch noch ein Gaming-Laptop mit GeForce RTX 5060 von Asus, der kürzlich begonnene Vorbestellstart von GTA 6 sowie ein FRITZ!-WLAN-Repeater. Außerdem bekommt ihr aktuell auch noch ein smartes Türschloss mit 19 Schließmechanismen und Gesichtserkennung zum Nachrüsten günstig im Angebot.

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