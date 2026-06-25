Schlanke RTX 5080 zum Tiefstpreis: Kleine 4K-Grafikkarte im limitierten Angebot reduziert beim Prime Day

Wer nicht viel Platz im PC-Gehäuse hat und dennoch nicht auf eine 4K-Grafikkarte verzichten möchte, sollte sich diese schlanke GeForce RTX 5080 zum neuen Tiefstpreis näher anschauen.
Mit der PNY GeForce RTX 5080 Slim OC bekommt ihr gerade ein Dual-Slot-Modell von Nvidias beliebter High-End-Grafikkarte im limitierten Prime-Day-Angebot bei Amazon um 18 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung.
So günstig gab es das schlanke Custom-Design bisher noch nicht und es handelt sich auch um das derzeit günstigste Dual-Slot-Modell sowie eine der günstigsten RTX 5080 überhaupt. Das Angebot ist aber mengenmäßig begrenzt.
Nichtsdestoweniger ist die PNY GeForce RTX 5080 Slim OC ebenso leistungsfähig wie ihre Pendants in massiger Triple- oder Quad-Slot-Bauweise und packt aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen meist in 4K/UHD-Auflösung.
Zudem verspricht das Custom-Design trotz der geringen Größe eine gute Kühlung, bei der die zwei 120-mm-Lüfter unter 50 °C sogar stillstehen, und obendrein gibt es auch Übertaktung ab Werk für noch etwas mehr Leistung.
Weitere Details zu der nur 30 cm langen RTX 5080 findet ihr auch bei Amazon. In den Rezensionen dort kommt die Grafikkarte mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen gut an und auch im Fachtest der Webseite Tweaktown gab es eine Testwertung von 91 Prozent.
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Die neue GeForce RTX 5080 Slim OC von PNY ist eine der bislang kompaktesten Custom-Grafikkarten mit einer Dicke von zwei Steckplätzen und zwei Lüftern.
Und obwohl sie schlank und leicht ist, bleibt sie dennoch kühl und liefert gleichzeitig eine beeindruckende 4K-Gaming-Leistung, die durch DLSS 4 noch verstärkt wird.Tweaktown
Weitere Angebote: GTA 6, WLAN-Repeater, Gaming-Monitor und Razer-Headset
Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.
Mit dabei sind zum Beispiel der just erfolgte Vorbestellstart von GTA 6 sowie ein günstiger WLAN-Repeater. Außerdem gibt es einen großen 49-Zoll-Gaming-Monitor mit OLED und 240 Hertz von Samsung besonders günstig, ebenso wie ein gut bewertetes Gaming-Headset von Razer schon für unter 30 Euro.
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