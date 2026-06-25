Schlanke RTX 5080 zum Tiefstpreis: Kleine 4K-Grafikkarte im limitierten Angebot reduziert beim Prime Day

Wer nicht viel Platz im PC-Gehäuse hat und dennoch nicht auf eine 4K-Grafikkarte verzichten möchte, sollte sich diese schlanke GeForce RTX 5080 zum neuen Tiefstpreis näher anschauen.

Schlanke RTX 5080 um 18% reduziert

Jetzt zum Angebot

Mit der PNY GeForce RTX 5080 Slim OC bekommt ihr gerade ein Dual-Slot-Modell von Nvidias beliebter High-End-Grafikkarte im limitierten Prime-Day-Angebot bei Amazon um 18 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung.

So günstig gab es das schlanke Custom-Design bisher noch nicht und es handelt sich auch um das derzeit günstigste Dual-Slot-Modell sowie eine der günstigsten RTX 5080 überhaupt. Das Angebot ist aber mengenmäßig begrenzt.

Nichtsdestoweniger ist die PNY GeForce RTX 5080 Slim OC ebenso leistungsfähig wie ihre Pendants in massiger Triple- oder Quad-Slot-Bauweise und packt aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen meist in 4K/UHD-Auflösung.

Zudem verspricht das Custom-Design trotz der geringen Größe eine gute Kühlung, bei der die zwei 120-mm-Lüfter unter 50 °C sogar stillstehen, und obendrein gibt es auch Übertaktung ab Werk für noch etwas mehr Leistung.

Kleine 4K-Grafikkarte: PNY GeForce RTX 5080 Slim OC für 1.198,99 Euro statt 1.469 Euro UVP beim Amazon Prime Day (Angebot begrenzt)

Weitere Details zu der nur 30 cm langen RTX 5080 findet ihr auch bei Amazon. In den Rezensionen dort kommt die Grafikkarte mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen gut an und auch im Fachtest der Webseite Tweaktown gab es eine Testwertung von 91 Prozent.

Die neue GeForce RTX 5080 Slim OC von PNY ist eine der bislang kompaktesten Custom-Grafikkarten mit einer Dicke von zwei Steckplätzen und zwei Lüftern. Und obwohl sie schlank und leicht ist, bleibt sie dennoch kühl und liefert gleichzeitig eine beeindruckende 4K-Gaming-Leistung, die durch DLSS 4 noch verstärkt wird. Tweaktown

Pro für 4K-Gaming konzipiert

seltenes, kompaktes Dual-Slot-Design der RTX 5080

übertaktete Leistung mit beeindruckender Kühlung

Path Tracing mit DLSS 4 ist ein echter Game-Changer Contra große Leistungslücke zur RTX 5090

kein massiver Generationssprung gegenüber der RTX 4080

aktuelle GPU-Preise für die RTX 5080

Weitere Angebote: GTA 6, WLAN-Repeater, Gaming-Monitor und Razer-Headset

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel der just erfolgte Vorbestellstart von GTA 6 sowie ein günstiger WLAN-Repeater. Außerdem gibt es einen großen 49-Zoll-Gaming-Monitor mit OLED und 240 Hertz von Samsung besonders günstig, ebenso wie ein gut bewertetes Gaming-Headset von Razer schon für unter 30 Euro.

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