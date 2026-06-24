Schluss mit WLAN-Funklöchern! Dieser flotte FRITZ!Repeater macht euer Heimnetz fürs Zocken bereit – Jetzt zum Mega-Prime-Preis!

Nichts killt die Stimmung bei einer gemütlichen Gaming-Session so schnell wie ein einbrechendes WLAN-Signal. Da steht der dicke Router im Flur und liefert eigentlich stabiles Internet, aber sobald ihr euch ins Schlafzimmer, auf den Balkon oder in die entlegene Zocker-Höhle verzieht, bricht die Verbindung ein.

Hier gibt’s den starken Repeater von FRITZ! im unschlagbaren Prime Deal!

Zum Deal

Bevor ihr jetzt aber mühsam Löcher bohrt und meterlange LAN-Kabel durch die ganze Wohnung zerrt, solltet ihr beim aktuellen Prime Day hinschauen. Amazon hat da nämlich einen Retter in der Not im Angebot, der euer Heimnetzwerk optimal erweitert und verbessert.

Mit dem FRITZ!Repeater 1200 AX verpasst ihr eurem WLAN nämlich genau den Schub, den es braucht, damit die elendigen Funklöcher endgültig Geschichte sind und die Daten wieder flüssig in sämtliche Stockwerke und auch raus in den Garten schießen.

Seht ihr den Repeater? Er ist wirklich klein und unscheinbar, hat aber massive Power!

Kleines Kästchen, mordsmäßige Wirkung: So motzt der FRITZ!Repeater 1200 AX euer Heimnetz optimal auf!

Tatsächlich sieht der FRITZ!Repeater 1200 AX auf den ersten Blick nicht sonderlich eindrucksvoll aus. Es ist einfach ein kleines Kästchen, das sich problemlos in einer Steckdose anbringen lässt. Dort fängt es das Signal eures Routers auf und sendet ihn mit voller Power weiter, so dass ihr auch in fiesen Funklöchern plötzlich starkes WLAN habt.

Die folgenden Features bietet euch der FRITZ!Repeater 1200 AX:

Wi-Fi 6: Mit dem modernen WLAN-Standard flitzen eure Daten spürbar schneller durch den Äther. Das sorgt für stabile Pings und dafür, dass auch große Datenmengen schnell heruntergeladen werden können. Denkt nur an die berüchtigten Installationen eines beliebigen CoD-Titels!

Mit dem modernen WLAN-Standard flitzen eure Daten spürbar schneller durch den Äther. Das sorgt für stabile Pings und dafür, dass auch große Datenmengen schnell heruntergeladen werden können. Denkt nur an die berüchtigten Installationen eines beliebigen CoD-Titels! Intelligentes Mesh-WLAN: Habt ihr eh schon einen Router von AVM, dann profitiert ihr besonders vom Repeater. Denn er arbeitet nahtlos mit eurer FRITZ!Box zusammen. Ihr habt am Ende ein einziges, großes und stabiles Netz. Wenn ihr beim Zocken auf dem Smartphone vom Wohn- ins Schlafzimmer wandert, schaltet das System die Verbindung im Hintergrund völlig unbemerkt und optimal auf den idealen Empfang um.

Habt ihr eh schon einen Router von AVM, dann profitiert ihr besonders vom Repeater. Denn er arbeitet nahtlos mit eurer FRITZ!Box zusammen. Ihr habt am Ende ein einziges, großes und stabiles Netz. Wenn ihr beim Zocken auf dem Smartphone vom Wohn- ins Schlafzimmer wandert, schaltet das System die Verbindung im Hintergrund völlig unbemerkt und optimal auf den idealen Empfang um. Gigabit-LAN-Anschluss: Ihr wollt euren Gaming-PC, die PlayStation 5 oder Xbox Series X im Nebenzimmer ohne mühsames Kabelverlegen direkt per Kabel anstecken? Kein Problem! Der Repeater hat unten eine LAN-Buchse verbaut. Damit holt ihr euch quasi eine Kabelverbindung per Funk direkt an den Schreibtisch. Das ist ideal für minimale Latenzen und spart das aufwändige Bohren durch die Decke!

Ihr wollt euren Gaming-PC, die PlayStation 5 oder Xbox Series X im Nebenzimmer ohne mühsames Kabelverlegen direkt per Kabel anstecken? Kein Problem! Der Repeater hat unten eine LAN-Buchse verbaut. Damit holt ihr euch quasi eine Kabelverbindung per Funk direkt an den Schreibtisch. Das ist ideal für minimale Latenzen und spart das aufwändige Bohren durch die Decke! Einrichtung in einer Minute: Ein weiteres Qualitätsmerkmal der FRITZ!-Geräte. Um sie einzurichten, müsst ihr absolut kein Netzwerk-Profi sein. Einfach den Repeater in eine Steckdose nahe der FRITZ!Box stecken, die WPS-Taste am Repeater drücken, kurz das Knöpfchen am Router betätigen und zack: fertig ist die Verbindung! Danach könnt ihr das Kästchen einfach an der Wunsch-Steckdose platzieren und das optimale Netz genießen.

Euer Gaming-Refugium ist über massiven Stahlbeton-Platten im Obergeschoss, der Router aber unten? Dann hilft euch ein Repeater!

Dieses ungemein praktische und für jeden ambitionierten Gamer mit Funklöchern unerlässliche Gerät gibt’s gerade zum Schleuderpreis in den Amazon Prime Day Deals. Schlagt also zu, bevor es zu spät ist!

Weitere starke Deals zum Prime Day!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite und speziell bei Amazon in den Prime Day Angeboten!

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