Razer Gaming-Headset unter 30 Euro: Starke Kopfhörer gibt es am Prime Day von Amazon zum Tiefstpreis

Mit dem Razer BlackShark V2 X hat Amazon zum Prime Day gerade ein sehr gut bewertetes Gaming-Headset besonders günstig im Angebot.

Razer Gaming-Headset für unter 30€

Jetzt um Angebot

Bis zum 26. Juni läuft mit dem Prime Day wieder Amazons große Rabattaktion und im Rahmen dessen bekommt ihr das Razer BlackShark V2 X gerade um 21 Prozent reduziert im Angebot. So günstig gab es das Modell bisher noch nicht, aber auch nur, solange der Aktionsvorrat reicht.

Das BlackShark V2 X setzt auf Triforce-50-mm-Treiber von Razer, die wie drei Audio-Treiber in einem agieren sollen und hohe, mittlere sowie tiefe Töne individuell für einen klaren Sound abstimmen. Razers biegsames Hyperclear-Nieren-Mikrofon verspricht indes eine verbesserte Stimmenaufnahme, inklusive Rauschunterdrückung.

Mit einem Gewicht von lediglich 240 Gramm soll das das auf E-Sports ausgerichtete Headset auch bei längerem Tragen nicht unangenehm werden, während die geschlossenen Ohrmuscheln Geräusche von außen passiv filtern sollen. Außerdem wird auch auch virtueller 7.1-Surround-Sound per Software unterstützt.

Gaming-Headset Razer BlackShark V2 X für nur 28,39 Euro statt 35,90 Euro beim Amazon Prime Day

Dank Klinkenanschluss ist es zudem mit PC, Mac, PS5/PS4, Xbox, Nintendo Switch und mobilen Geräten kompatibel. Weitere Ausstattungsdetails findet ihr auch bei Amazon. In den Rezensionen dort kommt das Modell fast durchweg gut an und auch im Fachtest der Webseite Gamezoom gab es eine starke Testwertung von 90 Prozent.

[…] Angesichts der gebotenen Leistung und Qualität können wir bedenkenlos eine Kaufempfehlung aussprechen! Gamezoom.net

Pro saubere Verarbeitung

angenehmes Gewicht

hoher Tragekomfort

klare Höhe und Mitten

“angenehmer” Bass sehr gutes Mikrofon (inkl. Popfilter)

kostenlose Surround-Sound-Software Lieferumfang (Y-Splitter und Transportbeutel)

top Preis Contra Mikrofon nicht abnehmbar

Kabel könnte etwas länger sein

Weitere Angebote: Smartes Türschloss, GTA-6-Vorbestellung und JBL PartyBox

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein smartes Türschloss mit 19 Schließmechanismen und Gesichtserkennung zum Nachrüsten sowie der baldige Vorbestellstart von GTA 6. Außerdem bekommt ihr mit der JBL PartyBox 310 einen beliebten Party-Lautsprecher mit allerhand Funktionen gerade so günstig wie noch nie.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.