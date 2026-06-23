Smartes Türschloss mit 19 Schließmechanismen zum Nachrüsten – mit Gesichtserkennung

Vor ein paar Jahren ist mir etwas wirklich Dummes passiert. Ich wollte nur schnell den Biomüll in die Komposttonne werfen, vergaß aber in morgendlicher Schusseligkeit den Schlüssel und zack, war ich ausgesperrt. Ohne Jacke im Winter! Über eine Stunde musste ich in der Kälte ausharren, bis die Vermieterin aus der Nachbarschaft vom Einkaufen heim kam und mich reinlassen konnte. Wäre das nicht der Fall gewesen, wäre mir nur der sündteure Anruf beim Schlüsseldienst als Alternative geblieben. Ein Albtraum!

Doch all dieser Stress und sinnlose Geldverschwendung muss nicht sein, wenn man sein Geld lieber in ein smartes Schließsystem von Switchbot investiert und seine Haustür in eine moderne High-Tech-Schleuse verwandelt: Das SwitchBot Lock Ultra Vision Combo und das noch breiter ausgestattete Lock Ultra Vision Pro Combo sind hier eure Lösungen!

Hightech für die Haustür: Was die SwitchBot Lock Ultra Serie so besonders macht

Bei den Systemen SwitchBot Lock Ultra Vision Combo und Lock Ultra Vision Pro Combo handelt es sich um die weltweit ersten smarten Nachrüst-Schlösser, die euch über eine 3D-Gesichtserkennung Einlass gewähren.

Ihr tretet einfach vor die Tür, schaut ins Keypad und schon sperrt der Schließzylinder auf. Die Pro-Variante legt sogar noch einen drauf und entriegelt die Tür über einen innovativen Handvenen-Scanner (ja, sowas gibt’s!).

Im Lieferumfang bekommt ihr das Schloss selbst, das Keypad und den Mini-Hub.

Egal ob per Fingerabdruck, Code, NFC-Karte, klassisch per App oder eben ganz ohne Hände: Ihr habt beim Pro-Modell bis zu 19 und beim Standard-Modell 18 verschiedene Möglichkeiten, eure Bude aufzusperren.

Und das Beste daran: Die Installation ist absolut mieterfreundlich. Die Schlösser lassen sich ganz ohne Bohren nachrüsten und passen dank cleverer Adapter auf 99,9 % aller gängigen Türen.

Das System besteht aus dem eigentlichen Türschloss (Lock Ultra) für die Innenseite, einem smarten Keypad für draußen und dem Hub Mini.

Aufsperren wie im Sci-Fi-Film

Das Keypad Vision Pro und das Keypad Vision werfen ein Infrarot-Lichtgitter mit über 30.000 Punkten auf euer Gesicht und erstellen damit eine millimetergenaue “Karte”. Das Ergebnis: Die Tür öffnet sich zuverlässig in unter einer Sekunde. Selbst im Dunkeln oder mit Mütze funktioniert das dank Infrarot-Technik tadellos.

Keine Sorge, euer Gesicht landet nicht in irgendeiner Cloud.

Wer sich für die Pro-Version entscheidet, bekommt obendrein noch ein weiteres, richtig futuristisches Feature: den berührungslosen Handvenen-Scanner. Der ist ideal, wenn das Gesicht mal verdeckt ist. Einfach die Hand hinhalten und schon heißt es “Sesam öffne dich”. Insgesamt bietet euch die Pro-Version so satte 19 Entsperrmethoden, die Standard-Variante immerhin “nur” noch 18. Darunter fallen natürlich auch Klassiker des Aufschließens, wie:

Entsperrung per Fingerabdruck

Passwörter und NFC-Karten

Auto-Unlock (Geo-Fencing)

Sprachsteuerung über Alexa, Siri oder den Google Assistant

Leise und massiv

Automatische Türschlösser haben den schlechten Ruf, das sie irre laut sind und nachts das halbe Haus aufwecken, weil es sich anhört, als würde gerade eine Vault-Tür aus Fallout aufgehen. Der neu entwickelte Motor in den SwitchBot-Modellen ist zwar glatte 122,2 % schneller und hat 10,5 % mehr Drehmoment als das Vorgängermodell Lock Pro, bleibt dabei aber mit einer Lautstärke von unter 20 Dezibel trotzdem extrem leise.

Das SwitchBot-System lässt sich auf fast allen Türen problemlos und ohne Bohren installieren.

Es gibt sogar einen speziellen Nachtmodus, der das Schloss abends besonders leise agieren lässt und die Sicherheit obendrein durch vollständiges Verriegeln erhöht.

Akku leer? Keine Panik!

Ein smartes Schloss bringt nichts, wenn man plötzlich vor verschlossener Tür steht, weil der Strom weg ist. Doch SwitchBot hält hier dagegen und verbaut ein durchdachtes 3-Stufen-Batteriesystem für zuverlässige Langlebigkeit:

Der Hauptakku: Eine wiederaufladbare 4200mAh-Batterie, die in der EU-Version bis zu 9 Monate durchhält. Die Backup-Batterie: Fällt der Hauptakku aus, übernimmt eine CR123A-Batterie, die bis zu 5 Jahre hält und für 500 Notöffnungen locker ausreicht. Der Notgroschen: Ihr habt alle Möglichkeiten ausgeschöpft? Dann gibt’s noch ein mikro-elektrolytisches System. Das nutzt “Ghost Power” und erlaubt nochmals 5 Notfall-Entsperrungen, selbst wenn alles andere leer ist.

Das Keypad draußen hat übrigens einen eigenen 5000mAh-Akku, der locker bis zu 12 Monate durchhält. Ihr seid also vollumfänglich sicher, selbst wenn sämtlicher Strom ausgefallen ist.

Mit den smarten Türsystemen von SwitchBot macht ihr also nichts verkehrt und investiert nachträglich in Sicherheit und Komfort und nicht in den Schlüsseldienst, wenn das unvermeidliche Aussperren doch mal passieren sollte.

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