GTA 6 bald vorbestellbar – So bekommt ihr das heißeste Game 2026!

GTA 6 – Was gibt es da noch groß zu sagen, außer: Endlich hat das Warten ein Ende! Nach einer gefühlten Ewigkeit in der Entwicklungshölle geht das wahrscheinlich meist erwartete Game der letzten Jahre endlich an den Start. Nachdem der Release am 19. November schon bekannt ist, gibt’s jetzt endlich einen Preorder-Termin. Ab dem 25. Juni könnt ihr euch GTA 6 bei Amazon sichern. Wir verraten euch, wann es losgeht, welche Version optimal für euch ist und warum PC-Gamer jetzt ganz stark sein müssen.

Hier könnt ihr ab dem 25.6. GTA 6 vorbestellen

Zum Deal

Als ich damals 2023 frisch nach dem Studium meine Karriere im Gaming-Journalismus begann, war GTA 5 gerade der heiße Scheiß? Fast 13 Jahre später ist es wieder so weit und die GTA-Hype-Maschine dreht sich wieder. GTA 6 steht an und es geht ab nach Leonida, dem herrlich satirischen Abbild von Florida, dem abgedrehtesten Staat der USA (Stichwort Florida Man)!

Lucia und Jason sind die beiden Protagonisten von GTA 6 und haben jeweils eine spannende Hintergrundgeschichte.

Wann erscheint GTA 6 und wo kann ich vorbestellen?

Tragt euch den Termin rot im Kalender ein: GTA 6 erscheint am 19. November 2026. Alle Gerüchte um eine Verschiebung sind damit vom Tisch und es gibt einen klaren Release-Termin.

Damit ihr das Spiel aber auch pünktlich zum Release-Tag parat habt, startet die Vorbestellung am 25. Juni bei Amazon. Erfahrungsgemäß dürfte der Ansturm riesig werden, also schadet es nicht, gleich am ersten Tag den Warenkorb vollzupacken.

Welche Version ist die ideale Wahl?

Egal, ob PlayStation oder Xbox: die Auswahl der richtigen Konsole ist für das optimale Spielerlebnis entscheidend. Hier ist ein kurzer Überblick, was euch erwartet:

Plattform Spielerlebnis & Grafik Besonderheiten PS5 Pro Die absolute Oberklasse. Grafisch und qualitativ die beste Wahl zum Start. Ideal für alle, die das Maximum an Bildrate und Optik wollen. PS5 / Xbox Series X Das grundsolide Standard-Erlebnis. Keine Kompromisse beim Gameplay. Tolle Grafik, reibungsloser Ablauf. Xbox Series S Die günstige Alternative. Signifikante Abstriche bei Grafik, Bildrate und Auflösung. Nur zu empfehlen, wenn das Budget extrem knapp ist.

Obacht: Harte Zeiten für PC-Spieler und Hardware-Preise

Ihr wollt GTA 6 am liebsten auf eurem fetten Gaming-PC spielen? Da müsst ihr euch in Geduld üben. Die PC-Version erscheint erst in der Zukunft und hat noch gar keinen Termin. Beim Vorgänger hat das fast zwei Jahre gedauert, übt euch also in Geduld oder holt euch doch noch eine Konsole.

Aber wartet nicht zu lang mit der Hardware: Ich rechne fest damit, dass Konsolen im Laufe von 2026 nicht gerade günstiger werden. GTA 6 allein wird die Nachfrage nach oben schnellen lassen, und die anhaltende Hardware-Krise tut ihr Übriges.

Sichert euch also rechtzeitig euer Spiel bei Amazon und macht euch bereit für den heißesten November seit Langem!

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