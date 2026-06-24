Epischer Gaming-Monitor mit OLED und 240 Hz: Riesiges 49-Zoll-Display von Samsung am Prime Day günstig wie noch nie

Dieser große OLED-Gaming-Monitor von Samsung verspricht euch hervorragende Bildqualität und ist am Amazon Prime Day besonders günstig.

Samsung Odyssey OLED G9 G93SD

Jetzt zum Angebot

Samsungs ultrabreiten 49-Zoll-Monitor Odyssey OLED G9 G93SD gibt es am derzeit laufenden Prime Day bei Amazon im befristeten Angebot um 9 Prozent reduziert und damit so günstig wie bisher noch nie.

Der 32:9-Bildschirm aus der Topmodell-Riege des Herstellers setzt auf eine Dual-QHD-Auflösung (5.120 × 1.440 Pixel) und das OLED-Panel bietet prinzipbedingt besonders lebendige Farben, hohen Kontrast und tiefe Schwarztöne.

Dazu gibt es eine ruckelfreie und flüssige Bewegtbilddarstellung dank flotter 240 Hertz Bildwiederholrate und nur 0,03 Millisekunden Grau-zu-Grau-Reaktionszeit, gepaart mit Nvidias G-Sync-Kompatibilität und AMD FreeSync Premium.

Die Curved-Bauweise verspricht derweil besonders hohe Immersion, während Glare-Free-Technologie für reduzierte Reflexionen sorgt. Ein System zur thermischen Modulation und adaptive Helligkeit bei Standbildern sollen indes vor Einbrennen schützen und eine hohe Langlebigkeit gewähren. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Samsungs ultrabreiter Gaming-Monitor Odyssey OLED G9 G93SD für 799,99 Euro statt 874,66 Euro beim Amazon Prime Day

In den Bewertungen dort kommt der Monitor mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen sehr gut weg, wobei vor allem Bildqualität, Performance und die riesige Bildfläche gelobt werden. Auch die Webseite Testberichte.de hat sich das Modell näher angesehen und mit der Testnote 1,5 ebenfalls als “sehr gut” bewertet.

Erlebe Gaming in einer neuen Dimen­sion mit die­sem hoch­auf­lö­sen­den, schnel­len und viel­sei­ti­gen Moni­tor. Testberichte.de

Pro hohe Auflösung und schnelle Reaktionszeit für flüssiges Gaming

lebendige Farben und tiefes Schwarz dank OLED-Technologie

vielseitige Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Geräte

anpassbare Positionierung durch Höhen- und Neigeverstellung Contra anfängliches Flackern bei einigen Nutzern, behoben durch Kabelaustausch

große Bildschirmdiagonale erfordert ausreichend Platz auf dem Schreibtisch

Weitere Angebote: Razer-Headset, smartes Türschloss, GTA-6-Vorbestellung und JBL PartyBox

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein Razer-Gaming-Headset zum Tiefstpreis, ein smartes Türschloss mit 19 Schließmechanismen und Gesichtserkennung zum Nachrüsten sowie der baldige Vorbestellstart von GTA 6. Außerdem bekommt ihr mit der JBL PartyBox 310 einen beliebten Party-Lautsprecher mit allerhand Funktionen gerade so günstig wie noch nie.

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