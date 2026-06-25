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Den mit Abstand günstigsten Gaming-Laptop mit GeForce RTX 5070 bekommt ihr gerade beim Prime Day von Amazon

n.w. Norman Wittkopf Lesezeit 2 Minuten
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Einen gut bewerteten Gaming-Laptop von Lenovo mit GeForce RTX 5070 hat Amazon zum Prime Day aktuell so günstig wie noch nie im Angebot.

Gaming-Laptop mit RTX 5070 um 16% reduziert
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Den Gaming-Laptop Lenovo LOQ 17IRX10 bekommt ihr im Prime-Day-Angebot von Amazon aktuell um 16 Prozent reduziert und damit so günstig wie bisher noch nie laut Vergleichsseiten. Zudem handelt es sich um den derzeit günstigsten Gaming-Laptop mit GeForce RTX 5070 überhaupt.

Einziger Wermutstropfen: Windows (oder ein anderes Betriebssystem) ist hier noch nicht mit an Bord und muss erst noch nachinstalliert werden. Aber die Hardware liefert euch genügend Rechenleistung für flüssiges Zocken in hohen Grafikeinstellung bei der gebotenen Full-HD-Auflösung.

Dafür sorgen die mobile Version von Nvidias GeForce RTX 5070 mit 115 Watt TGP und Intels 20-Kern-CPU Core i7-14700HX, gepaart mit 16 GByte DDR5-RAM und einer schnellen PCIe-4.0-SSD mit 512 GB.

Das 17 Zoll großes IPS-Panel bietet neben 1.080p-Auflösung auch eine hohe Farbraumabdeckung sowie eine schnelle Bildwiederholrate von 165 Hertz plus Nvidias G-Sync für fehlerfreie Bildsynchronisation.

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Zu den weiteren Features gehören unter anderem eine beleuchtete Tastatur mit 24 RGB-Zonen, ein 60-Wh-Akku und Erweiterungsmöglichkeiten für RAM und SSD zum Nachrüsten sowie diverse Anschlüsse.

Mit dabei sind unter anderem USB-C 3.1 mit DisplayPort 1.4, viermal USB-A 3.0 und HDMI 2.1. Lenovo offeriert zudem 3 Monate Game Pass und 2 Jahre Herstellergarantie. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon

Gaming-Laptop Lenovo LOQ 17IRX10 mit RTX 5070 für nur 1.049 Euro statt 1.249 Euro bei Amazon
Gaming-Laptop Lenovo LOQ 17IRX10 mit RTX 5070 für nur 1.049 Euro statt 1.249 Euro bei Amazon

Dass das Lenovo LOQ 17IRX10 trotz des günstigen Preises etwas taugt, beweist auch ein Fachtest der Webseite Notebookcheck, wo das Modell eine gute Testwertung von 80 Prozent bekommen hat.

Abgesehen von der GPU-Leistung, die von der OC-Option profitiert, bietet das LOQ 17 von Lenovo in keiner Kategorie Spitzen- oder Höchstleistung. Da es jedoch eines der günstigeren Gaming-Notebooks mit einer RTX 5070 ist, ist es eine solide Wahl.

Notebookcheck.net
Pro
  • gute Spieleleistung
  • Preis-Leistungs-Verhältnis
  • je zwei SO-DIMM- und M.2-Slots
  • optionale GPU-Übertaktung
  • unempfindliche Oberflächen
  • gute Eingabegeräte
  • Webcam-Abdeckung
Contra
  • Anschlussverteilung nicht optimal
  • Gehäuse nicht sehr hochwertig
  • Display könnte heller sein
  • Akku könnte stärker sein
  • mäßige WLAN-Leistung
  • teils SSD-Drosselung
  • Lautstärke unter Last
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Weitere Angebote: RTX 5080, GTA 6, WLAN-Repeater, Gaming-Monitor und Razer-Headset

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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Mit dabei sind zum Beispiel die derzeit günstigste GeForce RTX 5080 im Dual-Slot-Format, der just erfolgte Vorbestellstart von GTA 6 sowie ein günstiger WLAN-Repeater.

Außerdem gibt es einen großen 49-Zoll-Gaming-Monitor mit OLED und 240 Hertz von Samsung besonders günstig, ebenso wie ein gut bewertetes Gaming-Headset von Razer schon für unter 30 Euro.

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