Starker Desktop-Ersatz: Dieser riesige 18-Zoll ASUS-Laptop mit RTX 5060 ist am Prime Day massiv reduziert

Wer sagt eigentlich, dass ein fetter Gaming-PC immer ein Mords-Gerät sein muss, das klobig und fett euren Schreibtisch blockt? Viel eleganter ist es, sich einen schicken, geschmeidigen Gaming-Laptop zuzulegen und den via Docking-Station an diverse Bildschirme und Peripherie anzuschließen. Obendrein kann man das Ding auch noch locker überall hin mitnehmen und unterwegs oder in anderen Räumen zocken. Doch sind solche kompakten Gaming-Boliden nicht irre teuer?

Hier gibt's den starken ASUS TUF Gaming A18 zum Sonderpreis im Prime Deal!

Zum Deal

Diese Regel gilt aber nicht am Prime Day! Amazon hat nämlich gerade ein absolutes Schmankerl für alle auf Lager, die einen echten, mächtigen Desktop-Ersatz suchen. Der ASUS TUF Gaming A18 ist ein echtes 18-Zoll-Biest, das euch viel Platz auf dem Bildschirm bietet, aber nicht viel Platz auf dem Schreibtisch wegnimmt. Für euer Geld bekommt ihr hier grundsolide und bewährte Technik der aktuellen Generation: Das sind vor allem ein flotter AMD Ryzen 7 260 Prozessor und die starke NVIDIA GeForce RTX 5060.

Gut, die 5000er-Grafikkarten-Serie hat mittlerweile ihr erstes Jubiläum gefeiert und ist nicht erst gestern frisch aus der Fabrik gepurzelt, aber für die verbaute Display-Auflösung von 1920×1200 Pixeln (WUXGA-Auflösung) liefert dieser Chip auch 2026 noch die Power, um aktuelle MMOs, Shooter oder fette Rollenspiele flüssig bei 144 Hz zu genießen.

Dank der 18-Zoll-Ausmaße habt ihr hier ordnetlich Platz.

Ein wuchtiges Schlachtschiff für den Schreibtisch: Das steckt im ASUS TUF A18

Der ASUS TUF Gaming A18 ist – obwohl durchaus mobil einsetzbar – nicht für den winzigen Klapptisch im Zug gedacht, sondern als vollwertige Kommandozentrale für euer Gaming-Zimmer. Hier seht ihr die beeindruckenden Features, die ihr gerade zum Schnäppchenpreis bei Amazon bekommt:

Großes 18-Zoll-Display: Das ist der eigentliche Star des Laptops! Für gewöhnlich müssen sich Gaming-Laptops mit 16 Zoll zufriedengeben. Doch hier bekommt ihr doch das 16:10-Format und die WUXGA-Auflösung (1920×1200 Pixel) in Interface-lastigen MMOs wie World of Warcraft oder Final Fantasy XIV viel Platz für eure Skill-Leisten, Maps und den Chat. Die flotten 144 Hz sorgen obendrein dafür, dass auch bei schnellen Shootern alles flüssig läuft.

Das ist der eigentliche Star des Laptops! Für gewöhnlich müssen sich Gaming-Laptops mit 16 Zoll zufriedengeben. Doch hier bekommt ihr doch das 16:10-Format und die WUXGA-Auflösung (1920×1200 Pixel) in Interface-lastigen MMOs wie World of Warcraft oder Final Fantasy XIV viel Platz für eure Skill-Leisten, Maps und den Chat. Die flotten 144 Hz sorgen obendrein dafür, dass auch bei schnellen Shootern alles flüssig läuft. Bewährte RTX 5060 Power: Für genau diese Auflösung ist die hier verbaute Grafikkarte der Sweet-Spot. Sie stemmt alle aktuellen Titel mühelos auf hohen Details. Und falls ein Spiel doch mal richtig Hardware frisst, erzeugt NVIDIAs clevere DLSS-Technologie per KI-Upscaling und Frame Generation trotzdem gescheite Bildraten.

Für genau diese Auflösung ist die hier verbaute Grafikkarte der Sweet-Spot. Sie stemmt alle aktuellen Titel mühelos auf hohen Details. Und falls ein Spiel doch mal richtig Hardware frisst, erzeugt NVIDIAs clevere DLSS-Technologie per KI-Upscaling und Frame Generation trotzdem gescheite Bildraten. Starker Ryzen-Prozessor: Der verbaute AMD Ryzen 7 260 liefert euch genau die Power, den ihr für Multitasking braucht. Ihr könnt also völlig entspannt zocken, während im Hintergrund Discord läuft, Spotify abgespielt wird und mehrere Browser-Tabs für Loot-Guides offen sind.

Der verbaute AMD Ryzen 7 260 liefert euch genau die Power, den ihr für Multitasking braucht. Ihr könnt also völlig entspannt zocken, während im Hintergrund Discord läuft, Spotify abgespielt wird und mehrere Browser-Tabs für Loot-Guides offen sind. Robustes Gehäuse und gescheite Kühlung: Die TUF-Serie (The Ultimate Force) von ASUS trägt ihren Namen nicht umsonst. Das Gerät ist nach strengen Standards auf Langlebigkeit getestet. Der große Vorteil der 18-Zoll-Klasse: Im Inneren ist ordentlich Platz für fette Kupfer-Heatpipes und große Lüfter. Die Hardware wird also optimal gekühlt.

Die TUF-Serie (The Ultimate Force) von ASUS trägt ihren Namen nicht umsonst. Das Gerät ist nach strengen Standards auf Langlebigkeit getestet. Der große Vorteil der 18-Zoll-Klasse: Im Inneren ist ordentlich Platz für fette Kupfer-Heatpipes und große Lüfter. Die Hardware wird also optimal gekühlt. Vollwertige Tastatur: Der große Formfaktor des Geräts hat noch mehr Vorteile. ASUS konnte hier eine Tastatur mit echtem Nummernblock und angenehmem Tastenhub verbauen. Das ist ideal für komplexe Makros und entspanntes Tippen!

Ihr seht also, mit diesem Gaming-Laptop macht ihr nix falsch und bekommt ein echtes Biest, das zu dem Preis ein echtes Schnäppchen darstellt. Schlagt also zu, solange der Deal, noch heiß ist!

Weitere starke Deals zum Prime Day!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite und speziell bei Amazon in den Prime Day Angeboten!

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