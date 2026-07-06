Kuba startet seinen ersten Casino-Stream auf Twitch und 25.000 Zuschauer wollen wissen, ob er das wirklich ernst meint

Der Streamer KubaFPS, häufig nur Kuba genannt, hat im deutschen Twitch Wellen geschlagen, nachdem er einen Casino-Deal angenommen hat.

Wie sah der erste Casino-Stream von Kuba aus? Dass der Twitch-Streamer Kuba einen Casino-Deal annimmt, war für viele Fans so abwegig, dass sie bei seinem Statement zunächst dachten, es sei ein Witz. Doch spätestens am Sonntag, den 5. Juli 2026 war kein Zweifel mehr an Kubas Ernsthaftigkeit, denn er streamte das erste Mal auf seinem Twitch-Kanal Online-Casino.

Bevor er in die „Slots“ ging, streamte Kuba allerdings knapp eine halbe Stunde in Just Chatting und erreichte in diesem Zeitraum einen Höchstwert von 25.000 gleichzeitigen Zuschauern. Das ist eine beachtliche Zahl für den Streamer, der in den vergangenen Monaten durchschnittlich 2.000 bis 4.000 Zuschauer hatte (Quelle: SullyGnome.com).

Nach dem großen Wirbel um den Wechsel und der Kritik befreundeter Streamer waren offenbar viele Zuschauer neugierig, ob Kuba das jetzt wirklich durchzieht. Gleichzeitig zeigte sich aber auch: Kuba hat innerhalb dieses Streams über 3.000 Follower verloren und seine Zuschauerzahl sank schnell, sobald er zu der Kategorie Slots – also dem Online-Casino – wechselte.

Die Grafik von SullyGnome zeigt: Beim Glücksspiel waren viele Zuschauer raus

Mit über 10.000 Zuschauern waren die Zahlen für Kuba aber auch nach dem initialen Zuschauer-Ansturm noch ziemlich hoch. Ob sich das halten wird, wenn der Neuheits-Faktor nachlässt, wird sich mit der Zeit zeigen.

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Auch Knossi wurde mit seinen Reaktionen auf Online-Casino berühmt, nahm aber nie einen Deal an, wie er selbst sagt:

Video starten Vom Zeugenstand bei Barbara Salesch zum König von Twitch – Karriere und Leben von Knossi

Ich bin unaufhaltbar und Es tut mir leid

Wie lief der Stream? Wie zu erwarten, ist ein großer Teil von Kubas Fans mit dem neuen Content des Twitch-Streamers nicht einverstanden. Das sieht man auch an einem Clip aus dem Stream:

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In dem Clip entschuldigt sich Kuba mit einem Es tut mir leid , gleichzeitig sagt er aber auch Dinge wie Ich bin unaufhaltbar , dass er auf die dunkle Seite gewechselt sei und dass jeder sein Päckchen mitzutragen hätte.

Kuba führt aus (zu sehen im Twitch-VOD), dass er in der letzten Zeit viel Gegenwind abbekommen hätte, besonders nach der Reaktion von Trymacs. Seine Entscheidung stehe dennoch fest. Er habe schon vor 4 Jahren überlegt, in die Kategorie Casino einzusteigen. Zwar ginge es ihm [finanziell] in Deutschland zuvor gut, aber er habe den Casino-Deal trotzdem wegen des Geldes angenommen.

Wie sind die Reaktionen? Auch der Twitch-Chat während des Streams spiegelt einen Teil der Stimmung gegen Kuba wider: Es werden viele Ls gespammt – was eine Abkürzung für die Bezeichnung Lose ist – und Zuschauer bekunden ihre Enttäuschung in Nachrichten:

DulinTTV schreibt (zu sehen bei 9:09): Für Geld alles verkauft

MoonT1e meint (zu sehen bei 12:07): Nach 6 Jahren so ein ekelhafter Move, scheiß auf dich

Und auch Lazy_youth_83 wendet sich ab: Bin auch nur hier, um kurz reinzuschauen, was du sagst und gleich zu entfolgen

Dieses Feedback an negativen Kommentaren aus dem Internet dürfte nicht spurlos an Kuba vorbeigehen. Vor allem die negativen Reaktionen von seinen Streamer-Kollegen.

Wie seht ihr die neue Glücksspiel-Welle im deutschen Twitch? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!

Der Streamer Chefstrobel gab zu der Situation ebenfalls ein Statement ab. Er wohnte lange Zeit mit Kuba in einer Wohnung zusammen und ist einer seiner besten Freunde. Das würde er auch immer noch bleiben, meinte Chefstrobel auf YouTube.

Chefstrobel könne die Entscheidung auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite aber auch nicht. Er bezeichnete Kubas Casino-Deal als den nicht richtigen Weg und benennt ganz klar, dass das Geld, was Kuba durch diesen Deal bekommt, durch das Leid anderer Menschen entsteht.

Glücksspiel und Casino-Deals bleiben ein Reizthema im deutschen Twitch. Wie viel Geld wirklich hinter solchen Deals stecken kann, ließ MontanaBlack in einem aktuellen Stream durchblicken: MontanaBlack verrät, wie er in einem Jahr mehr Geld verdienen kann als in seiner ganzen Kariere