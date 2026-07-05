MontanaBlack verrät, wie er in einem Jahr mehr Geld verdienen kann als in seiner ganzen Kariere

MontanaBlack gehört zu den größten, aber auch kontroversesten Twitch-Streamern in Deutschland. Kaum jemand hat so leidenschaftliche Fans und Hater zugleich. In einem neuen Stream hat er nun verraten, wie viel Geld er verdienen würde, wenn er wirklich keine Moral hätte.

Was sind Casino-Streamer? Während es auf Twitch meistens um Gaming, Chatting oder Musik geht, gibt es auch Kategorien, die auf der schlechten Seite des Streamings gelagert sind.

Dazu zählen Casino-Streams, bei denen Influencer mit echtem Geld im Casino zocken und ihre Fans dazu animieren, es ihnen gleichzutun. Für solch eine Werbung zahlen Anbieter von Casino-Websites meist sehr gut. Entsprechend verlockend ist es, die eigene Reichweite für so viel Geld zu verkaufen.

Ein jüngstes Beispiel dafür ist der Streamer KUBAFPS, der nach seiner Karriere im E-Sport seine Fans neben Valorant jetzt auch mit Casino-Streams unterhalten möchte. Wie viel Geld sich damit verdienen lässt, verrät MontanaBlack in einem Livestream.

Wichtig! Wenn ihr oder eine euch nahestehende Person Probleme mit Glücksspiel habt, ist das nichts, wofür man sich schämen sollte. Hilfe erhaltet ihr unter anderem auf



Eine Glücksspiel-Sucht kann im schlimmsten Fall zum Suizid führen. Falls ihr oder eine euch nahestehende Person durch dunkle Zeiten gehen, seid ihr nicht allein und könnt unter Wenn ihr oder eine euch nahestehende Person Probleme mit Glücksspiel habt, ist das nichts, wofür man sich schämen sollte. Hilfe erhaltet ihr unter anderem auf check-dein-spiel.de Eine Glücksspiel-Sucht kann im schlimmsten Fall zum Suizid führen. Falls ihr oder eine euch nahestehende Person durch dunkle Zeiten gehen, seid ihr nicht allein und könnt unter telefonseelsorge.de oder die Nummer 0800 / 1110111 (rund um die Uhr erreichbar) Hilfsangebote in Anspruch nehmen.

Video starten Experte erklärt: Twitch steuert auf eine Katastrophe zu und muss kontroverse Inhalte verbieten Autoplay

Mehr Geld als in 13 Jahren Twitch und YouTube

Was lässt sich damit verdienen? Der große Streamer klärt live über die Angebote der Firmen auf. Zunächst erklärt er, dass man bei der Twitch-Konkurrenz Kick statt 60.000 bis 80.000 US-Dollar brutto, 300.000 bis 400.000 US-Dollar im Monat verdienen könnte.

Würde er dazu noch einen Deal mit einem großen Casino annehmen, so würde er laut eigener Angabe mehrere Millionen verdienen können. Aber es kann noch mehr werden.

Sollte er über Affiliate-Links seine Zuschauer direkt zum Einzahlen animieren, könnte er an ihren Einzahlungen direkt mitverdienen. Das würde dem Streamer zufolge Summen in einem Jahr einspielen, die höher liegen, als alles, was er bislang mit Twitch und YouTube verdient hat.

Warum macht er das nicht? Dem Streamer ist klar, dass er in diesem Fall seine eigene Marke verbrennen würde. Denn das Streamen von Casino-Inhalten und seine Zuschauer dazu auch noch zu animieren, treibt diese direkt in eine Spielsucht, die ernsthafte Folgen haben kann.

Hättet ihr gedacht, dass es so hohe Summen sind, die für die Streams angeboten werden? Schreibt es in unsere Kommentare! Was passieren kann, wenn man dem Glücksspiel verfällt, zeigt dieses erschütternde Beispiel: 32-Jähriger verspielt das Geld für seine Hochzeit, verliert seinen Job: Jetzt verklagt er eine Wett-Plattform