Kabellose Gaming-Maus mit Top-Wertung: Jetzt kurzzeitig günstig im Angebot bei MediaMarkt & Saturn

Mit der Roccat Kone Pro Air gibt es eine sehr gut bewertete Gaming-Maus inklusive Mauspad gerade selten günstig bei MediaMarkt und Saturn, aber nur für kurze Zeit.

So gut ist der Preis: Die leichtgewichtige Wireless-Maus für Spieler gibt es sowohl bei Mediamarkt.de als auch Saturn.de in Schwarz und Weiß gerade versandkostenfrei für nur 59 Euro statt 129,99 Euro UVP. Das Angebot gilt bis Sonntag, den 26. Februar, um 8:59 Uhr.

Laut Preisvergleichsseiten war die Roccat Kone Pro Air bisher selten so günstig zu haben, während andere Händler gegenwärtig erst ab teils deutlich über 70 Euro starten.

Obendrein gibt es im Angebot bei MediaMarkt und Saturn auch noch das Mauspad Roccat Taito in Mini-Size ohne Zusatzkosten dazu, das sonst für 12,99 Euro angeboten wird.

Die Roccat Kone Pro Air für Rechtshänder bietet insgesamt fünf Tasten inklusive 2-Wege-Scrollrad mit mechanisch-optische Tastern für bis zu 100 Millionen Klicks und will vor allem durch ein leichtes Design von 75 Gramm mit Wabenstruktur unter der Oberfläche punkten.

Auch die Performance soll dank des mit 19.000 Dpi hochauflösenden und einstellbaren Roccat Owl-Eye 19K-Sensors überzeugen, während die Maus wahlweise per verstaubarem 2,4 GHz-Empfänger oder Bluetooth verbunden werden kann – oder zur Not auch mit USB-Kabel.

Einstellungen, wie etwa auch an der RGB-Beleuchtung in den Haupttasten, lassen sich im Onboard-Speicher ablegen, während die Maus außerdem für Nvidias Low-Latency-Technologie Reflex zertifiziert ist.

Im Test: Die Webseite Gamezoom.net hat eine Wertung von 90 Prozent vergeben und urteilt wie folgt:

Hier passt -fast- alles: Für knapp 121 Euro liefert Roccat mit der neuen Kone Pro Air eine mehr als gute kabellose Lightweight-Mouse ab, die vor allem Personen mit großen Händen glücklich machen wird.

Der Nager punktet mit einem extrem präzisen Sensor, erstklassigen Switches und einer übersichtlichen Software. Erfreulich ist auch die Tatsache, dass der Hersteller das geringe Gewicht ohne „Löcher-Gehäuse“ erzielt hat.

Last but not least wissen auch die hohe Gleitfähigkeit, üppige Akkulaufzeit, verzögerungsfreie Funktechnik und schicke RGB-Beleuchtung zu gefallen. Klare Empfehlung!