JBL Authentics 500 & 200: Diese Bluetooth-Lautsprecher sehen verdammt gut aus und klingen noch besser

Macht euren Augen und Ohren mit den JBL Authentics Boxen eine Freude! Die Bluetooth Lautsprecher in schicker Retro-Optik und mit hochwertigem Sound sind ein Muss für stilbewusste Sound-Enthusiasten. Bei Saturn bekommt ihr die 200er und 500er Variante gerade zu einem fantastischen Preis:

JBL Authentics 500 & 200: So gut sind die Boxen

Der JBL Authentics 500 ist ein echtes Kraftpaket, wenn es um Musikgenuss geht. Stellt euch vor, ihr sitzt in der ersten Reihe bei einem Konzert eurer Lieblingsband – genau so fühlt sich der Sound dieses Lautsprechers an. Dank der starken 270 Watt und der virtuellen Dolby Atmos Technologie wird jeder Song zu einem echten Klang-Erlebnis.

Aber der JBL Authentics 500 ist nicht nur ein Ohrenschmaus, sondern auch ein echter Hingucker. Inspiriert von klassischen JBL-Designs, passt er mit seiner edlen Optik in jeden Raum und zieht garantiert Blicke auf sich. Dazu trägt auch sein nachhaltiges Design bei: Er besteht zu großen Teilen aus recycelten Materialien. Musikgenuss mit gutem Gewissen sozusagen!

Die Bedienung des JBL Authentics 500 ist extra eingängig gestaltet. Ihr könnt ihn einfach via Bluetooth mit dem Smartphone verbinden und schon kann die Party starten. Und wenn ihr mal einen Anruf bekommt oder den Raum verlässt, wird die Musik nicht unterbrochen. Außerdem sind Google-Assistant und Amazon Alexa integriert, sodass ihr die Musik auch durch Sprachbefehle steuern könnt.

Kompakter, günstiger, aber ebenso klanggewaltig wie die 500er-Variante: JBL Authentics 200

Die Authentics 200 etwas kleiner und leichter, aber keineswegs weniger leistungsstark. Sie liefert ebenfalls einen großartigen Sound und hat ähnliche Funktionen wie die Authentics 500. Wenn ihr also auf der Suche nach einem etwas kompakteren Lautsprecher seid, ist die Authentics 200 genau das Richtige für euch. Beide Modelle sind in jedem Fall eine gute Wahl für alle Musikliebhaber, die Wert auf Qualität, Design und Nachhaltigkeit legen.

Dass JBL gut darin ist, Sound wiederzugeben, ist jetzt klar.

