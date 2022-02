Ihr könnt eine PS5 gewinnen, wenn ihr Gran Turismo 7 vorbestellt

Wer Gran Turismo 7 bei MediaMarkt vorbestellt, hat die Chance, eine PS5 oder viele weitere Preise zu gewinnen.

Es dauert nicht mehr lange, bis Gran Turismo 7 endlich für die PS4 und PS5 erscheint – aber es wird noch besser: Wenn ihr das Spiel bei MediaMarkt vorbestellt, könnt ihr dazu noch eine PlayStation 5 gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch mit euerer Bestellnummer auf der Gewinnspielseite von gamez.de anmelden. Die Deadline für Anmeldungen ist der 3. März um 23.59 Uhr, also Mitternacht vor dem Release.

Falls ihr die PS5 nicht gewinnt, könnt ihr allerdings immer noch andere tolle Preise erhalten, zum Beispiel einen Recaro Autositz (entweder für zuhause oder zum Einbau in euer Auto) oder ein Lenkrad von FANATEC. Außerdem gibt es noch zahlreiche Fanartikel zu Gran Turismo 7.

Gran Turismo 7 – So vielseitig ist das Spiel

Egal was ihr an den Vorgängern mochtet, in Gran Turismo 7 wird etwas für euch dabei sein, denn hier werden viele beliebte Features der Serie vereint. Auch falls ihr ganz neu in die Reihe einsteigt, müsst ihr also nichts verpassen.

Im Multiplayer-Modus könnt ihr euch entweder online mit anderen Spielern messen oder daheim mit einem Freund durch Split-Screen-Funktion spielen. Hier könnt ihr Strecken, Tageszeit und Wetterbedingungen auswählen, wie ihr Lust habt. Das Wetter ändert sich übrigens dynamisch und verhält sich je nach Rennstrecke etwas anders.

Aber auch Einzelspieler kommen nicht zu kurz, denn in der Kampagne könnt ihr Rennen gegen AI-Gegner fahren und neue Herausforderungen freischalten. Über 400 Fahrzeuge, die mit viel Liebe zum Detail nachgestellt wurden, stehen euch in diesem Spiel zur Verfügung. Diese könnt ihr auf mehr als 30 Strecken mit zusätzlichen Kursvariationen ausprobieren.

Natürlich könnt ihr eure Fahrzeuge auch individuell gestalten und anschließend im Fotomodus besonders schön inszenieren. Auf der PS5 bekommt ihr in diesem Modus sogar Raytracing, für extra Realismus.

25th Anniversary Edition

Neben der regulären Version des Spiels gibt es auch noch die 25th Anniversary Edition. Diese ist an sich nur für die PS5 verfügbar, ihr bekommt aber einen Downloadcode für die PS4 Version gratis dazu. Selbst, wenn ihr noch keine PS5 ergattert habt, lohnt es sich also, diese zu holen.

Darin enthalten sind ein schickes Steelbook mit PS5-Disc, sowie der Spielesoundtrack. Für Vorbesteller gibt es obendrauf noch extra Fahrzeuge und Skins, sowie 1.000.000 Credits im Spiel, damit euren Tuning-Träumen nichts mehr im Weg steht.