Hogwarts Legacy ist ein Open World-RPG in der Harry Potter-Welt und kann jetzt für PS4 und Xbox One vorbestellt werden.

Am 5. Mai 2023 erscheint Hogwarts Legacy für die PS4 und Xbox One. Nachdem das Rollenspiel für die PS5 und Xbox Series X bereits im Februar 2023 erschienen ist, folgt nun der Release auf der Last-Gen. Wer bisher mangels passender Plattform das Spiel noch nicht spielen konnte, kann sich nun in die vielfach gefeierte Welt begeben.

Die PS5- und Xbox Series X-Versionen waren zum Release ausverkauft. Ob es zu einer ähnlichen Knappheit bei der PS4- und Xbox One-Version kommt, lässt sich zum Zeitpunkt dieses Artikels nicht abschätzen.

Hogwarts Legacy hier für PS4 & Xbox One kaufen

Standard Edition kaufen: Der Preis für diese Edition liegt bei 69,99€.

Die Deluxe Edition kaufen: Es gibt neben der Standard Edition auch eine Deluxe Edition von Hogwarts Legacy. Allerdings ist diese in der Regel ausverkauft. Dennoch kann es sich lohnen einen Blick auf Amazon zu werfen, da es immer wieder zu geringen Verfügbarkeiten kommt.

Der Preis dieser Edition liegt bei 79,99€.

Zusatzinhalte der Deluxe Edition:

Kosmetikset der “Dunklen Künste” DLC

Thestral (Reittier)

Kampfarena der Dunklen Künste

So gut ist Hogwarts Legacy

Die PS5- und Xbox Series X-Version konnte die Fachpresse und Spieler absolut überzeugen. GamePro gab dem Spiel im Test eine sehr gute Wertung von 89 Punkten. Dabei kam Autor Dennis Michel zum Kurzfazit: Hogwarts Legacy ist ein magisches Rollenspiel für Potter-Fans, das uns trotz kleinerer Macken und seiner formelhaften Open World verzaubert.

Auf Metacritic steht es derzeit bei einem sehr starken User Score von 8.7. Entsprechend ist das Rollenspiel im Harry Potter-Universum für Fans definitiv einen Blick wert.