Letzte Chane: Handyvertrag mit 50 GB Daten für nur 14,99€ im Angebot

Nur bis heute Abend um 23:59 Uhr hat Freenet ein echtes Top-Angebot für euch. Sichert euch 50 GB Datenvolumen für extrem günstige 14,99 Euro.

Der Handyvertrag wird von Freenet angeboten und nutzt das beliebte Netz von Vodafone. Der Vertrag läuft mindestens zwei Jahre, eine Allnet-Flat ist ebenfalls mit an Bord.

Handyvertrag mit 50 GB Daten im Angebot

Die Aktion kommt von Freenet und ist nur bis zum 29. September um 23:59 Uhr verfügbar. Schnell sein lohnt sich also. Für nur 14,99€ bekommt ihr hier einen Handyvertrag mit 50 GB Datenvolumen im schnellen und stabilen Netz von Vodafone. Ihr surft mit bis zu 100 Mbit/s superflüssig und solltet den ganzen Monat keine Probleme bekommen. So sieht echte Freiheit aus!

Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze ist natürlich ebenfalls dabei. Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Danach wird der Vertrag unbefristet verlängert und ist monatlich kündbar. Allerdings zahlt ihr dann den regulären Preis in Höhe von 49,99 Euro pro Monat. Stellt euch also unbedingt eine Erinnerungen und kündigt rechtzeitig.

Zum Vergleich: Bei anderen Anbietern bekommt ihr für 14,99 Euro im Monat aktuell nicht mehr als 18 GB Datenvolumen. (Quelle: Check24)

Alle Daten auf einen Blick:

50 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 100 Mbit/s, danach 64 kbit/s)

FLAT Telefonie & SMS

Telefonie & SMS FLAT EU-Roaming

EU-Roaming VoLTE & WiFi-Call fähig

eSIM möglich

14,99€/Monat statt 49,99€

statt 49,99€ 19,99€ Anschlusspreis

